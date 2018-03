Ny udligningsreform: Kommuner med de hårdeste ghettoer står til regning på 1 milliard kroner

»Jeg har ingen kommentarer til forhandlingerne. Men i vores ghettoudspil omfordeles der 900 mio. kroner til de kommuner, som gør det bedst i forhold til at få integreret borgere og få flest unge med anden etnisk baggrund i arbejde. Det kommer også til at gælde de seks kommuner, der har de hårdeste ghettoområder, så et stykke hen ad vejen har de et stort potentiale for at få noget ud af den pulje«, siger Kristian Jensen.

Forhandlingerne om en ny udligningsreform foregår i fortrolighed, og meget lidt slipper ud.

Socialdemokratiets finansordfører, Benny Engelbrecht, understreger dog, at regeringens nye tilskud ikke løser problemet. Ifølge ham skal der flere penge på bordet.

»Vi mener, at der skal findes flere penge for at få enderne til at mødes. Uanset hvordan man vender og drejer det, så vil der være kommuner, som kommer til at tabe relativt meget på den her øvelse«.

Hvor seks kommuner med nogle af de hårdeste ghettoer står til at skulle afgive penge, så forholder det sig anderledes med de fem resterende kommuner, der også huser den slags ghettoer.

Tre af dem – Holbæk, Slagelse og Fredericia – har udsigt til at få flere penge, mens det stadig er usikkert, om Odense og Esbjerg ender med plus eller minus.