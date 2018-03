Gratis positionsdata skal give mere værdi til virksomheder

The Metropolitan Opera har fyret direktør for musik og kunst, James Levine, efter fund af»troværdige beviser på seksuelt misbrug«.

Søndag stod tre mænd frem og beskyldte James Levine for at have misbrugt dem, da de var teenagere. De tre mænd kunne fortælle om en række seksuelle episoder mellem dem og James Levine. Den første episode skulle angiveligt have fundet sted i slutningen af 1960'erne.

I alt 70 personer er blevet interviewet i en tre måneder lang efterforskning foretaget af eksterne rådgivere.

I operaens egen pressemeddelelse står der, at »efterforskningen afdækkede troværdige tegn på, at Mr. Levine udviste chikanerende adfærd og misbrugte sårbare kunstnere seksuelt i de tidlige stadier af deres karriere. I lyset af disse fund konkludere Met, at det ville være uhensigtsmæssigt og umuligt for Mr. Levine af fortsætte med at arbejde på Met«.