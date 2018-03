Mysterium: Hvorfor er børn mere syge i Høje-Taastrup end i Herlev?

Serie Roses første skoleår En føljeton om skoleliv set fra forældreøjne i børnehøjde, skrevet af Politikens uddannelsesredaktør, der ud over Rose i indskolingen har en dreng på mellemtrinnet og en i udskolingen. Dette er afsnit 28.

Natten til søndag kunne vi godt mærke, hvilken vej det gik. Rose var kravlet ind til os, og sammen med sin dyne havde hun medbragt en begyndende forkølelse. En let boblende vejrtrækning, kun afbrudt af små host i natten. Søndagen gik i snot, og da vi vågnede mandag, var forkølelsen intakt. Så Rose blev hjemme hos mig. Det var nu heller ikke noget praktisk problem, for jeg havde fri, og vi brugte både mandag og tirsdag i selskab med Ludo, Olsen og Buster Oregon Mortensen.

Faktisk var det ret hyggeligt. Men det var ikke, fordi vi skulle hygge, at hun blev hjemme. I vores familie bliver man kun hjemme fra skole, hvis man er syg.

Eller sådan næsten. For skal sandheden frem, er det i de seneste ni år sket to gange, at vi som forældre har bedt om at få ekstraordinært fri til ferie i skoletiden.

Begge gange har vi trøstet os med, at det var nogle helt specielle omstændigheder. Men mon ikke de skifamilier, der hvert år tager til Østrig i uge 6 eller 8 – og netop ikke i uge 7 – bruger samme undskyldning? At det er nogle helt specielle omstændigheder ...

De fleste lærere og skoleledere vil sige, at det er et skråplan at holde fri, hvis ikke skolen holder ferielukket. Skolen og de planlagte ferieperioder skal man tage alvorligt, som skolelederen understregede, den dag Rose begyndte i skole.

Heldigvis er Rose sjældent syg. Så i dette skoleår når hun næppe op på de 11 dage, der er det gennemsnitlige elevfravær, svarende til 5,6 procent af skoletiden.

De seneste fraværstal for skoleåret 2016/17 viser, at næsten hver syvende elev har mere end 10 procent fravær, altså i omegnen af 20 fraværsdage på et år.

Fra undersøgelser ved man, at et så højt fravær ikke bare går ud over det faglige niveau, men også har negativ betydning for de fraværende elevers trivsel. Så selv om man som mor eller far synes, det er hyggeligt at holde fri – og måske oven i købet bilder sig ind, at det er ’en god investering’ i familielivet – risikerer det faktisk, ifølge statistikkerne, at være det modsatte: Højt fravær giver dårlig skoletrivsel.

Af statistikkerne kan man også læse noget andet, nemlig at højt fravær ofte har social slagside: Hvis elevens forældre har folkeskolens afgangsprøve som højeste eksamen, er sandsynligheden for et højt fravær væsentligt højere, end hvis forældrene har en videregående uddannelse.

For en håndfuld år siden var danske elevers fraværsniveau stort set det samme. Derfor lancerede Undervisningsministeriet en kampagne, ’Det er bedst, når vi alle er her’, som skulle få eleverne til at møde i skole og til tiden. På nationalt plan kan man konstatere, at det ikke har hjulpet.

I Horsens er eleverne bare mere fraværende, end de er i Herning. Hvorfor?

Til gengæld er det interessant at se nærmere på de kommunale forskelle:

For hvorfor er det, at folkeskoleeleverne i Høje-Taastrup hører til højdespringerne med en fraværsprocent på hele 7,3, mens eleverne i Herlev – der geografisk kun er et stenkast derfra – blot har 4,5 procent i fravær? Altså, cirka seks dage færre.

Det er næppe, fordi børnene i Høje-Taastrup oftere er syge end børnene i Herlev. For man ser samme mønster, hvis man sammenligner Horsens med Herning. I Horsens er eleverne bare mere fraværende, end de er i Herning. Hvorfor?

Svaret er nok, at det er fordi selve fraværskulturen ude på skolerne er en anden – blandt lærere og ledere og elever og forældre. Så måske var det en ide og umagen værd, hvis skolevæsenet i Høje-Taastrup arrangerede en lille ekskursion til Herlev? Og at man i Horsens arrangerede en smuttur til Herning.

Onsdag var Rose tilbage i skolen. Samme aften var det hendes storebror, der begyndte at hoste. Det har vi alle fem gjort i kor lige siden. Hyggeligt.