Dansk politiker skal føre an i EU-kamp mod svindel

Det danske parlamentsmedlem Jeppe Kofod står i spidsen for arbejdet, når et udvalg under Europa-Parlamentet det kommende år skal undersøge sager om hvidvask af penge, skattefusk og momssvig.

Jeppe Kofod er således tirsdag udpeget som co-rapporteur for Europa-Parlamentets Særlige Skattesnydsudvalg.

Dermed bliver det hans opgave at lede afhøringer af indkaldte vidner samt at føre pennen, når udvalgets konklusioner, krav og anbefalinger skal nedfældes.

»Vi håber, at vi kan vise medlemsstaterne i Europa, hvor vigtigt det er at lave regler, der én gang for alle sætter en stopper for skattefusk og økonomisk kriminalitet. Og så vil vi have EU-landene til at samarbejde om at bekæmpe det her meget mere effektivt, end man gør i dag«, siger Jeppe Kofod.

»Det er alt for nemt for store virksomheder ikke at betale skat. Det er alt for nemt for kriminelle at bruge vores banker til hvidvaskning«, siger han.

Der er 45 medlemmer i udvalget. De har fået et etårigt mandat af Europa-Parlamentet til at gennemføre kulegravningen af hvidvaskskandaler samt til at undersøge sager om svindel med offentlige midler.

ritzau