Ekspert giver dem ret: Boligselskaber frygter, at ghettoplan udløser højere husleje og tomme boliger Almene boligselskaber kan blive nødt til at sætte huslejen i vejret på grund af ghettoplanen fra regeringen. Det kan føre til tomme boliger og konkurser i boligforeningerne.

Nedslidte boliger der står tomme, fordi ingen gider at bo i dem.

Det kan blive konsekvensen uden for de større byer, hvis regeringen holder fast i at betale ghettopakken med penge fra Landsbyggefonden.

Ghetto-pakken Sådan påvirkes Landsbyggefondens økonomi Der er 57 udsatte boligområder i Danmark - her af er 25 markeret som ghettoer. De boligområder vil regeringen bruge 12 milliarder kroner på at nedrive og ombygge. De 12 milliarder kroner skal tages fra Landsbyggefonden, og det efterlader fonden med 9 milliarder kroner til renovering og boligsocial indsats i resten af de cirka 7.000 boligområder i Danmark. Derudover vil regeringen også omlægge den såkaldte ydelsesstøtte. Når de almene boligselskaber optager lån til at bygger nye boliger, så udbetaler staten økonomisk støtte til låneomkostninger. I dag betaler Landsbyggefonden 25 procent at ydelsesstøtten tilbage til staten, og det vil regeringen ændre til 100 procent. Ifølge regeringens beregninger vil det fra 2018 til 2045 give Landsbyggefonden en ekstra udgift på 13 milliarder kroner. Vis mere

Det vurderer en af landets førende eksperter på området, Curt Liliegreen. Han er projektdirektør i Boligøkonomisk Videncenter, som indsamler data og formidler information om boligmarkedet.

Ender Landsbyggefonden med at mangle penge til at renovere de almene boliger, så er de enkelte boligafdelinger nødt til at optage lån og finansiere renoveringen med en højere husleje.

»Begynder huslejerne at stige i yderområderne, fordi man ikke længere kan finansiere en gennemgribende renovering med midler fra Landsbyggefonden, men må optage lån, så presser du folk ud«, siger Curt Liliegreen.

Regeringen har erklæret, at det skal være slut med ghettoer i Danmark i 2030. Derfor skal der rives boliger ned og og bygges om i de udsatte områder.

Prisen er 12 milliarder kroner, og pengene skal hentes i Landsbyggefonden - en fond som lejerne i de almene boliger hver måned betaler penge ind til over deres husleje for blandt andet at spare op til renoveringer af deres boliger.

Boligafdelinger går konkurs

Selv om det er lejernes penge, der står i fonden, så konkluderer Transport, Bygnings- og Boligministeriet, at »forslaget vil ikke medføre ændringer i huslejeniveauerne«

Men det tvivler boligmarkedsekspert Curt Liliegreen på vil holde.

»Regeringens løfte om at der ikke kommer huslejestigninger, det er jeg ikke overbevist om. Jeg synes, det er lidt af et skønmaleri«, siger Curt Liliegreen.

Og det kan få store konsekvenser udenfor de større byer, hvis huslejerne stiger, da boligpriserne ikke stiger i de områder.

»I Varde kan du få en murermestervilla i god stand for under én million kroner, og med et afdragsfrit lån vil du i realiteten kunne komme til at sidde meget billigere end i den almene bolig«, siger Curt Liliegreen.

Det vil presse lejerne ud af de almene boliger i yderområderne. Og i sidste ende kan det betyde, at boligområder vil stå tomme, forklarer Liliegreen.

Den udlægning er de almene boligselskaber enig i. De frygter, at huslejestigninger vil føre til tomme boliger og i sidste ende konkurs for nogle af boligafdelingerne.

Michael Demsitz, der er administrerende direktør hos Boligkontoret Danmark fortæller, at boligafdelingerne i yderområderne ikke kan udleje dyre boliger, og at tomme boliger giver afdelingerne økonomiske problemer.

»Hvis der er brug for at få en million kroner ind i huslejeindtægter, men man kun får en halv million, så er det kun et spørgsmål om tid, før der ikke er flere penge i kassen. Og så går boligafdelingen konkurs«, siger Michael Demsitz.

Forvandlingen i Nakskov

For et par år siden var boligafdelingen Riddersborgparken i Nakskov tæt på at gå konkurs. De 15 boligblokke var slidte, og 50 lejligheder stod tomme. Men et renoveringsprojekt støttet af Landsbyggefonden forvandlede det nedslidte Riddersborgparken til et område med nye og moderne rækkehuse, som nu hedder Søhusene.