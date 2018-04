Regeringen vil bygge verdens største havvindmøllepark Kæmpevindmøller på højde med Storebæltsbroen skal op i Danmark om seks år, hvis det står til regeringen.

Ikke bare Danmarks, men hele verdens største havvindmøllepark skal opføres i Danmark, hvis det står til regeringen.

50-75 cirka 250 meter høje havvindmøller skal placeres på et endnu ikke fastlagt sted i de danske farvande og producere så meget energi, at det svarer til det samlede elforbrug i Danmarks syv største byer.

Det oplyser energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) forud for præsentationen af regeringens energiudspil i den kommende uge.

»Der er tale om en meget, meget stor havvindmøllepark. Den vil spille en central rolle i forhold til at nå regeringens mål om, at mindst halvdelen af det samlede energiforbrug i 2030 skal være baseret på vedvarende energi, siger Lilleholt.

Vindmølleparken skal have en kapacitet på 800 megawatt. Og det er planen, at det i 2021 skal afgøres, hvem der skal opføre den.

Regeringen satser på, at parken vil kunne opføres uden offentlig støtte ud over de omkostninger, der er forbundet med at lægge kabler, der forbinder vindmøllerne med resten af elnettet.

»Prisen på havvind falder til stadighed meget kraftigt, forklarer Lilleholt.

»Vi har blandt andet i det nordlige Tyskland set, at der har været såkaldte nulbud. Det er simpelthen fordi, teknologiudviklingen er gået meget stærkt.

»I dag vil det ikke kunne lade sig gøre at lave nye kulkraftværker, der per kilowatt-time vil være billigere end havvindmølleparker, siger Lilleholt.

Spørgsmål: Hvor forestiller I jer, at sådan en gigantisk havvindmøllepark skal ligge?

»Det er der ikke taget stilling til. Det går vi i gang med at kigge på, når vi får afsluttet forhandlingerne om energiaftalen.

Ministeren forsikrer, at møllerne hverken vil kunne ses eller høres fra land.

»Møllerne placeres langt ude på havet, mere end 50 kilometer fra kysten, siger Lars Christian Lilleholt.

Havvindmølleparken på 800 megawatt skal ikke stå alene. Men regeringen vil vente til 2022 med at tage stilling til, hvor meget mere havvindstrøm der er brug for.

Den største havvindmøllepark, der er planlagt indtil videre, Kriegers Flak, har en kapacitet på 604,8 megawatt. Den er planlagt til at stå færdig i 2021 og opføres af selskabet Vattenfall.

Prisen for den er 37,2 øre per kilowatt-time. Da Vattenfall vandt udbuddet i 2016, var det dengang verdens laveste pris for en havvindmøllepark.

ritzau