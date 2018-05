Alex Ferguson er blevet opereret for hjerneblødning

Alex Ferguson, der var manager for fodboldklubben Manchester United fra 1986 til 2013, er lørdag blevet opereret for en hjerneblødning.

Det meddeler den engelske fodboldklub ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge klubben er operationen gået godt, men Alex Ferguson har brug for at blive overvåget tæt.

»Forløbet er gået rigtig godt, men han har brug for en periode med intensiv pleje for at optimere genoptræningen. Familien har bedt om, at deres privatliv bliver respekteret«, oplyser klubben i en udtalelse.

Ifølge Reuters var Fergusons søn, Darren, der er manager i Doncaster Rovers, fraværende, da holdet spillede kamp lørdag.

Alex Ferguson, der også har titel af Sir, er den mest succesrige manager i Manchester Uniteds historie.

Den 76-årige skotte vandt et hav af titler i sin tid i klubben, hvor han to gange vandt Champions League og sikrede United hele 13 mesterskaber.

Før det var han blandt andre manager for den skotske klub Aberdeen fra 1878 til 1986.

Han indledte managerkarrieren i East Stirlingshire i 1974 og tilbragte derefter fire år i St. Mirren, inden turen gik til Aberdeen, hvor han vandt tre skotske mesterskaber, fire pokaltitler samt en sejr i Liga Cuppen i Skotland.

Med Aberdeen vandt han også den daværende Europa Cup for pokalvindere i 1983.

Han stod også i spidsen for det skotske landshold ved VM i Mexico i 1986. I den turnering tabte Skotland 0-1 til Danmark.

I Manchester United vandt Alex Ferguson også FA Cuppen fem gange og Liga Cuppen fire gange, ligesom han i 1991 igen vandt Europa Cuppen for pokalvindere.

Han blev ti gange kåret til årets manager i Premier League og blev årets træner i Europa i 1999.

I 2002 kom Alex Ferguson i den engelske Football Hall of Fame, og i 2008 blev der plads til ham i Uefa Hall of Fame.

ritzau