Pesticider i grundvandet

I årene 2014-2016 er der fundet pesticider eller nedbrydningsprodukter fra pesticider mindst én gang i 43 procent af indtagene i overvågningsprogrammet for grundvand, Grumo, der har flest boringer i de øvre grundvandslag. I 12,7 procent af indtagene har indholdet af pesticider mindst én gang ligget over grænseværdien for drikkevand på 0,1 mikrogram per liter (0,5 mikrogram, hvis der er tale om flere stoffer).

I vandværkernes drikkevandsboringer ligger niveauet igennem de senere år på fund i omkring 25 procent af boringerne. 3-4 procent ligger over grænseværdien.

De helt små vandværker og enkelthusstandes vandforsyning indgår ikke i programmet, men ifølge en rapport fra Geus i 2004 var der på det tidspunkt fundet pesticider i 58 procent af boringerne. Grænseværdien for drikkevand var overskredet i 35 procent af tilfældene.

Grænseværdien er ens for alle stoffer og fastsat ud fra et princip om, at stofferne ikke bør findes i drikkevand. Grænseværdien for indholdet af forskellige

pesticider i madvarer kan være flere hundrede gange højere.

Kilder: Miljøstyrelsen, Geus

