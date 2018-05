Næsten 5. barn på 14 til 17 år er nærsynet

Computerskærme og mobiltelefoner får ofte skylden for at være dårlige for vores syn, men Nina Jacobsen fortæller, er det endnu ikke bevis for, at det er årsagen til, at folk bliver nærsynede.

»Der er ikke evidens for, at brug af iPad, telefon og så videre er en risikofaktor for udvikling af nærsynethed med den viden, vi har nu. Men generelt er der enighed om, at læsning og i særdeleshed faglitterær læsning er en risikofaktor for nærsynethed«, siger hun.

I Asien er nærsynethed eksploderet blandt skolebørn, hvor op mod 80-90 procent af børnene er nærsynede, når de forlader skolen. Det har især ramt Taiwan og Singapore.

»De har et ekstremt konkurrerende skolesystem med virkelig mange timers lektielæsning og nærarbejde. Og de kommer generelt set ikke så meget udenfor«, fortæller Nina Jacobsen.

I både Taiwan og Singapore har man igangsat programmer, for at børnene kommer ud to timer dagligt, så de får mere dagslys. Derudover er man begyndt at bygge klasselokaler i glas for at lukke mere lys ind

Hvis du selv vil passe godt på øjnene, er det ifølge Nina Jacobsen en god idé at holde pause, når du læser svære tekster, ikke at holde tingene for tæt på øjnene og at sørge for at komme udenfor og få masser af lys.