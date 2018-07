Alle Ida Fincks tre børn er flyttet hjemmefra: »Jeg savner, helt ind til knoglerne, at være mor på fuld tid« Børn skal flytte hjemmefra, og mødre skal blive tilfredse og glade for livet uden hjemmeboende børn. Men svært er det.

For et par år siden havde jeg en kvinde i min psykologklinik, hvis to børn på 19 og 21 var flyttet hjemmefra samtidig.

Hun havde et aktivt liv med arbejde, fritidsliv og mange gode venner. Men hun var frustreret, vred og ensom. Måske i sorg.

Jeg kunne ikke rigtig hjælpe hende. Hun hadede inderligt, at hun ikke mere havde hjemmeboende børn, og det hjalp hende ikke at tale om det, for det var en proces, hun skulle igennem.

Serie Første dag - sidste dag Når livet begynder, og når livet slutter, står alle over for eksistentielle valg. Og slutningen på en historie er altid begyndelsen på en ny. I serien 'Første dag - sidste dag' har en række mennesker delt deres historier om begyndelser og slutninger. I de kommende dage bringer vi dagligt en livsfortælling, skrevet af en læser, om skelsættende dage og begivenheder i livet.

Måske forstod jeg ikke helt, hvad hun gennemgik dengang. Men nu er jeg der selv.

Mine tre piger er alle flyttet hjemmefra og jeg synes det er nederen. Jeg har venner, familie, fritidsaktiviteter og arbejde.

Alt sammen er det meningsfuldt for mig og fylder min hverdag. For pigerne gav det stor mening at flytte hjemmefra, men for mig giver det endnu ikke mening, at mine børn ikke er i nærheden af mig.

Der er en næsten fysisk sult efter kontakt, men de har travlt med deres eget og skal have det. Så livet for dem og for mig er, som det skal være i de aldre, vi nu har. Jeg har bare ikke lyst til, at det skal være sådan.

Den sidste pige besluttede sig inden for få døgn, at hun ville tage på efterskole, hvilket jeg støttede hende i. Men dagen efter at vi havde kørt hende afsted, var der meget stille i lejligheden.

Glæden kom ikke

Den første uge var fin. Jeg nød de stille morgener, hvor jeg havde tid til min morgenkaffe og avis. Jeg havde allerede gjort mig mange tanker om. hvad jeg ville bruge min tid til, når pigerne flyttede.

Blå bog Ida Finck-Heidemann Ida Finck-Heidemann er 55 år. Cand.psych. fra Københavns Universitet. Klinisk psykolog på børneafdelinger på Rigshospitalet, hvor jeg taler med forældre til børn og børn selv med alvorlige kroniske sygdomme. På halv tid. Egen praksis med speciale i fædre med fødselsdepression. På halv tid.

Jeg har i mange år glædet mig til at gå til kor, som jeg gjorde, før jeg blev mor. Og at svømme, når jeg havde lyst.

Blive lidt længere på arbejde og nørde med mit fag. Hænge ud med venner og veninder efter arbejde. Gå i biffen, fordi der var en film, jeg ville se.

Glæden kom bare ikke. Jeg kunne ikke finde ro nogen steder og havde en fornemmelse af at lede efter noget, som jeg ikke vidste, hvad var.

Jeg kunne i mine samtaler på hospitalet, hvor jeg arbejder, finde et eller andet af det, jeg ledte efter. Men den fornemmelse forsvandt, så snart jeg gik hjem fra arbejde.

Efter et par uger slog det mig, at jeg ikke kunne finde mening med min hverdag. At jeg savnede, helt ind til knoglerne, at være mor på fuld tid.

Bevares – jeg har et spændende arbejdsliv som psykolog på Rigshospitalet. Jeg føler mig nødvendig. Jeg bliver udfordret, arbejder meget, bliver brugt.

Men jeg har elsket at blive mor. Det har givet mig stor mening at tage sig af de tre piger, jeg har født. Jeg kan lide at tage mig af nogen. Da de flyttede, manglede jeg nogen at tage mig af.

Jeg ved, at mine piger er i fuld gang med deres eget liv, og det liv indeholder alt for sjældent – i mine øjne – mig, deres mor.