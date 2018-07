Danmark halter bagefter: Kvinder kan gøre en opfindelse genial Langt de fleste opfindere er mænd, og det er en skam, for kvinder kan noget særligt, mener ekspert.

Det er ikke uden grund, at kælenavnet Ole Opfinder er opstået. Langt de fleste opfindere er nemlig mænd.

I Danmark er det kun cirka hver fjerde opfinder, som er en kvinde, viser den seneste opgørelse lavet af FN’s organisation for patenter og såkaldt intellektuelle rettigheder, Wipo.

Optællingen omfatter patentansøgninger, hvor mindst en af personerne bag er en kvinde, og den viser, at Danmark halter bagefter.

Globalt set er cirka hver tredje opfinder en kvinde, og antallet af kvindelige opfindere stiger mere globalt, end det gør i Danmark.

Vi er overhalet af lande som Kroatien, Spanien og Polen, men også Kina, hvor der er en kvinde med på hver anden patentansøgning.

Og hvor der generelt er enighed om, at vi bør udnytte vores talentmasse bedre, så er der mere uenighed om, hvad grunden til, at kvinderne mangler, er.

»Det overrasker mig«, siger eksempelvis direktør i den danske Patent- og Varemærkestyrelse Sune Stampe Sørensen.

»For generelt har vi i Danmark en høj beskæftigelsesfrekvens blandt kvinder i forhold til andre lande. En forklaring kan være, at der er færre kvinder end mænd på mange tekniske uddannelser, men omvendt er der jo rigtig mange kvinder blandt eksempelvis læger, farmaceuter og biokemikere«, siger Sune Stampe Sørensen, som mener, at det er vigtigt, at vi får flere kvindelige forbilleder.

Det er vores evne til at sætte teknologien i spil, som er afgørende Kasper B. Munk, Opfinder-rådgivningen

Også i Dansk Industri efterlyser man flere kvindelige forbilleder, for »mangfoldighed er altid en fordel, og der er med garanti kvinder, som har en dødgod idé, som vi skal have frem«, siger chef for forskning, videregående uddannelser og mangfoldighed Mette Fjord.

Overvægten af mænd ses også, når man ser på iværksætteri, forklarer professor Daniel Hjorth fra CBS. Han påpeger, at man ikke kan sætte direkte lighedstegn mellem opfindere og iværksættere, men der er dog ligheder.

»Der er gjort forsøg på at forklare dette, men man skal nok se på adskillige forskellige faktorer. Eksempelvis forskelle i den maskuline og den feminine kultur, muligheden for børnepasning, andelen af kvindelige studerende på de tekniske uddannelser, og mediernes måder at vise rollemodeller, når det gælder iværksætteri og opfindere«.

Daniel Hjorth forklarer, at et svensk studie for et par årtier siden viste, at støtten til nye opfindelser i Sverige i langt højere grad blev givet til mænd end til kvinder.

»Det viste sig, at de beslutningstagere, som uddelte midler, ofte var gamle mænd, der havde tendens til at give pengene til nogle, som lignede og tænkte som dem selv. Mændene sagde, at skævheden skyldtes, at der ikke var nogle kvindelige opfindere. Men man fik hurtigt ændret fordelingen, så kvinder modtog 40 procent af finansieringen«, siger Daniel Hjort og pointerer, at hvis man vil ændre kønsfordelingen, kræver det en vedvarende indsats. For i Sverige forsvandt finansieringen af kvinders opfindelser igen, da indsatsen sluttede.

I den danske Opfinderrådgivning, som er en gratis rådgivning under Teknologisk Institut, kender leder Kasper Birkeholm Munk godt manglen på kvinder.

I rådgivningen ser de hvert år 1.000 unikke opfindelser fra danskere.

Omkring halvdelen af brugerne i deres værksted er kvinder, men det er kun hver fjerde af de opfindelser, som kommer videre, der er udtænkt af en kvinde. Og det er en skam, mener Kasper Birkeholm Munk.

For det er ikke teknologisk viden og kunnen, der er afgørende for, om en opfindelse slår igennem, men snarere nogle af de egenskaber, som tillægges kvinder, eksempelvis empati, problemforståelse, humanistisk eller antropologisk forståelse og viden, forklarer han.

»Den vigtigste konkurrencefaktor for teknologivirksomheder er ikke deres evne til at udvikle ny teknologi, men at forstå, hvordan teknologi kan bruges af menneskeheden. Teknologi løser ikke noget i sig selv, det er vores evne til at sætte teknologien i spil, som er afgørende, og her tror jeg, at kvinder har noget vigtigt at byde ind med«, siger Birkeholm Munk.