Jordemoder lavede det redskab, hun altid selv har manglet: »Jeg ville opfinde noget, som var helt enkelt«

Hun begyndte med saks og papir. Forsøgte at klippe sig frem til en form, som kunne bruges. Derefter rykkede hun ud på sit køkkenbord og gik over til at bruge formbart plast, som hun købte på nettet.

Det skulle lægges i kogende vand i 10 minutter, og så kunne hun forme det med hænderne, inden det stivnede igen.

I begyndelsen formede hun det over en pastaske fra køkkenskuffen, men så fremstillede hendes mand en træskulptur, hun kunne bruge som skabelon til at forme plastikken over.

Hele tiden tænkte hun på, at det ville gavne fødende kvinder og gøre arbejdet lettere for jordemødre som hende selv.

Det er tre år siden, Malene Hegenberger lavede de første forsøg, fortæller hun i et af lokalerne i Teknologisk Instituts Opfinderrådgivning.

Jordemor og opfinder Malene Hegenberger. Foto: Maud Lervik

Et sted hænger en boksebold ned fra loftet, og et andet sted står der »Work in progress« med store typer hen over væggen.

Alle vegne er der plancher med historier om opfindere, som har brugt rådgivningen til at få en idé ført ud i livet. Fra frisøren, som fandt på at bruge silikone til at bekæmpe lus, til lægen, der opfandt en hjerteklap, som kunne sættes op i hjertet gennem lysken, og mureren, som opfandt et beslag til lettere montering af vinduer i nybyggeri.

Malene Hegenbergers opfindelse er en bøjelig plastikbøjle på størrelse med en hånd. Den skal gøre det lettere for jordemødre og læger at sy kvinder, hvis underliv brister efter en fødsel. Hegenberger Speculum hedder den.

SERIE I Danmark er vi gode til at finde på, og vi søger flere patenter end nogensinde. Men hvem er det, der får ideerne? Politiken er taget på rundtur i Opfinderdanmark. De kommende dage portrætterer vi manden bag Lego Mindstorms, og skriver om de største danske opfindelser.

Processen er nu så langt, at der er fundet fire investorer og indsendt patentansøgning. Malene Hegenberger er dermed en af de relativt få kvinder, som kan kalde sig opfinder.

Men det tænkte Malene Hegenberger ikke på, da hun gik i gang.

Hun tænkte snarere på at løse et helt konkret problem, hun som jordemoder selv bakser med. 8 af 10 førstegangsfødende kvinder får nemlig en bristning, der skal syes.

Nogle bristninger er komplicerede og svære at sy, men selv de ukomplicerede bristninger kan være en udfordring på grund af deres form eller placering.

Nogle gange må lægen eller jordemoderen sy i helt op til 45 minutter i en akavet arbejdsstilling.

»Det kan være utrolig besværligt både for os og især for patienten. En ting er, at både kvinden og personalet er træt efter en fødsel, men det kan være vanskeligt at se, hvor du syr. Så du prøver at holde kønslæberne fra hinanden med en hånd, mens du så skal sy med den anden. Ofte er der sprunget et blodkar, så du skal samtidig også duppe blod væk«.

Nogle gange må der bruges ekstra personale, som holder ud i kvinden for at skabe bedre udsyn, mens jordemoder eller læge syr langt inde i kvindens underliv.

»Det har altid irriteret mig grænseløst, at det skulle være så svært, og jeg har ikke kunnet forstå, at der ikke var opfundet noget, som kunne gøre det lettere. Men der er ikke meget fokus på det område. Når der er en baby, der skriger, er det blevet betragtet som en vellykket fødsel, men syningen efter fødslen er meget afgørende for kvindens sundhed og sexliv resten af livet«.