Danske Beredskaber: Der har aldrig før været en måned med så mange naturbrande i Danmark

Juli måned i år sætter ny rekord for antallet af naturbrande.

Aldrig før har der været så mange udkald til at bekæmpe naturbrande, siden man er begyndt at registrere det centralt, oplyser sekretariatschef Bjarne Nigaard fra Danske Beredskaber.

»Vi har alene i juli måned haft over 1200 kørsler til naturbrande, og det er flere, end vi har i alt på et gennemsnitligt år. Det er helt nye tal, og det er en ekstrem situation. Det må vi sige«, siger han.

I øjeblikket rykker Danske Beredskaber ud 6-7 gange mere end normalt. Det drejer sig om udkørsler til alt lige fra brand i et græsareal ved landsbykirken til plantagebrande og den brand, som i øjeblikket huserer i Lille Vildmose i det nordlige Jylland.

Spørgsmål om tilstrækkelig kapacitet

Situationen i Danmark og de mange vilde ildebrande i Sverige, de eksplosive ildstorme i Grækenland og nu i særlig grad i Californien, giver anledning til overvejelser hos Danske Beredskaber om, hvorvidt styrken er tilstrækkeligt dimensioneret til at fremtidige situationer med ekstremt vejr og klimaforandringer, forklarer Bjarne Nigaard.

Hvis der kommer flere opgaver til, som skal løses for de samme ressourcer, så kan opgaverne ikke løses med samme kvalitet Bjarne Nigaard, Danske Beredskaber

»I tilfælde af, at sommeren 2018 er et enkelt skvulp, så går det. Men hvis det her er den nye normal, så er det klart vi er nødt til at overveje, om vi har kapaciteter, ressourcer, materiel og mandskab, som passer til det«.

Har I det?

»Nej, det har vi jo ikke, for hvis vi har været vant til at køre 1200 gange om året til naturbrand, og nu skal køre 1200 gange på en måned, så burde det være nogenlunde oplagt, at så kræver det noget andet«, siger sekretaritachefen.

»Oven i skal man lægge, at der også i vinterhalvåret kommer flere klimarelaterede hændelser som oversvømmelser og storme, som Danske Beredskaber skal dæmme op for. På grund af de politiske forhold i verden er der krav til terrorsikring på alt fra kræmmermarkeder til musikfestivaller, og det er også opgaver for Danske Beredskaber, som blandt andet skal lægge planer for evakuering«.

Siger I til politikerne, at der efter alt at dømme er behov for flere ressourcer?

»Vi skal til enhver tid afstemmes efter den risiko som hverdagsbilledet udviser. Så når billedet er foranderligt, så er det logisk, at vi skal justere ind efter det. Hvis eksperter vurderer, at de ekstreme forhold vi ser nu, kan være den nye normalsituation, så er vi nødt til at agere efter det«.

Efterlyser du, at beslutningstagere forholder sig til den situation allerede nu?

»Beredskab går ud på at være på forkant. Vores fremmeste opgave er at vide, hvor risici er og være parat, og det beder vi om, at samfundet forholder sig til. Når vi taler klimarelaterede hændelser tyder meget på, at vi er i gang med en foranderlig virkelighed, som betyder, at der bliver stillet nye krav til os. Jeg vil gerne undgå den situation, at man om et vist antal år siger, hvorfor har I ikke justeret ind efter det? Jeg vil gerne have, at vi tænker på det nu og justere ind efter de behov, som viser sig i horisonten«.

Advarsel fra FNs brandchef

Flere lande vil blive ramt af vilde naturbrande, sådan som det er sket i Sverige, Grækenland og i delstaten Californien, advarer den førende tyske skovbrandsekspert Johann Goldammer i et interview med Politiken i week-enden.

»Landene skal vågne op og blive klar over, at fænomenet ildebrand skal ses i sammenhæng med klimaforandringer. Danmark, Sverige og Tyskland har sagt, at vi ikke er skovbrandslande, vi lever i det tempererede klimabælte. Det er under forandring. Det er virkelig en meget farlig udvikling, vi er i gang med«.