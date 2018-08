Hedeslag: Danske solceller fik det også for varmt i juli Trods historisk mange soltimer slog solcelleanlæggenes elproduktion ikke rekord i juli. Maj var nemlig endnu mere solrig - og solceller bliver mindre effektive i julivarmen, forklarer solcellebrancen.

I en afsindig solrig sommer kunne man tro, at alle rekorder for solenergi ville blive slået i juli. Tidligere i dag kunne DMI nemlig bekræfte, at juli 2018 med 339 soltimer blev den mest solrige juli i de næsten 100 år, hvor instituttet har registreret soltimerne.

Men nu viser tal for de danske solceller, at rekorden for alle tiders største elproduktion, som blev sat i maj i år, ikke blev slået i hverken juni eller juli.

Den totale produktion var i majs 31 dage på 166 gigawatt-timer, i junis 30 dage var den på 153 gigawatt-timer, mens den i julis 31 dage havnede på 161 gigawatt-timer. Det oplyser Energinet.

Selv om juni har færre dage end de to andre måneder, blev der stadig produceret mindre elektricitet pr. dag.

Maj var mere solrig end juli

Årsagerne er flere. Først og fremmest var der faktisk flere soltimer i maj end i juni og juli - selv om der var tidligere solopgang og senere solnedgang i juni. Med 363 soltimer blev maj ikke bare den mest solrige maj i de seneste knap 100 år - den blev også den mest solrige måned i det hele taget.

Dermed var maj mere solrig end både juli og juni. Sidstnævnte var med 294 soltimer den mest solrige siden 1992, men altså ikke i nærheden af maj.

Men der findes også andre forklaringer på, at lavere elproduktion fra solceller generelt kan være lavere i juli end i maj. Solceller har nemlig den lidt paradoksale udfordring, at de bliver mindre effektive, når det er varmt.

Kernetemperaturen i solcelleanlæg er bedst, når den er på 20 grader, fortæller Flemming Christensen, som er formand for Dansk Solcelleforening.

Halvkolde forårsdag er det bedste

»Det betyder, at en klar og halvkold forårsdag med masser af sol er noget af det bedste, vi kan få. I de varmeste sommerdage koster varmen en smule på effektiviteten«, siger Flemming Christensen.

Ud over den højere temperatur er også sommerluften en udfordring for solcelleanlæggene.

»På sommerens varmeste dage er luften ikke så klar som om foråret. Der er blandt andet meget pollen i luften, så solen ikke går lige så skarpt igennem«, siger Flemming Christensen.

Varme og pollen er dog ikke så stort et problem, at det trækker mere end nogle procent fra den samlede elproduktion, understreger han.

»I Sydspanien producerer man omkring 50-60 procent mere el pr. solcelle end i Danmark med det samme udstyr, så det er ikke sådan, at varmen opvejer fordelen ved mere sol«, siger Flemming Christensen.