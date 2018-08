Hvert andet skolebarn er en usikker svømmer Mange børn svømmer for ringe, siger fagfolk, der anbefaler mere og tidligere undervisning i skolen. Minister afviser stramning.

Efter en varm og solrig sommer, hvor livreddere ved strande og havnebade har haft historisk travlt, advarer fagfolk om, at mange danske børn svømmer alt for dårligt. Samtidig opfordrer de til, at der bliver skruet op for børnenes tid i vandet i folkeskolens undervisning i svømning.

Gode svømmekundskaber er afgørende for, om et barn kan klare en kritisk situation i vandet uden hjælp René Højer, Trygfonden

De reagerer på en undersøgelse, som YouGov har lavet for TrygFonden og Dansk Svømmeunion blandt 1.782 børn i alderen 7-14 år. Hvert andet barn — 52 procent — kan enten ikke svømme eller kan ikke svømme 200 meter eller mere uden hjælpemidler, hvilket er de nordiske livrednings- og svømmeforbunds fælles definition af, hvad man skal kunne for at være en sikker svømmer. De fleste børn, knap 80 procent, svarer ja til, at de kan svømme, men mange af dem altså en for kort distance til at være 'svømmeduelige'.

»Det skal være lige så naturligt for børn at lære at svømme som at lære at cykle. Derfor er vi bekymrede over, at så mange børn er usikre svømmere. Det kan i værste fald koste dem livet«, siger Tobias Marling, projektleder i Dansk Svømmeunion.

I løbet af dette års badesæson har TrygFondens livreddere 41 gange reddet en eller flere personer, der var i livsfare. Heriblandt flere børn. Gennem de seneste årtier er der kommet livreddere på flere strande, hvilket sammen med øget forældreopsyn bliver nævnt som forklaring på, at der i dag drukner langt færre børn end tidligere. Alligevel er det vigtigt at få forbedret børns svømmeevner, for der skal kun et øjebliks uopmærksomhed til, før det kan gå galt, advarer programchef René Højer fra TrygFonden.

»Gode svømmekundskaber er afgørende for, om et barn kan klare en kritisk situation i vandet uden hjælp. Vi er nødt til at arbejde stenhårdt på at lære flere børn at svømme«, siger han.

1.000 på venteliste i svømmeklub

Med sine 9.000 medlemmer er Hovedstadens Svømmeklub (HSK) landets største. 1.000 personer, flest børn, står på venteliste til at komme på et hold. Formand Allan Nyhus siger, at mange forældre vil have deres børn ind i klubben, fordi de ikke lærer at svømme i skolen.

»Vi er glade for interessen, men det er på en forkert baggrund. Vi er ved at skabe en generation af vand-analfabeter«, siger han.

Undersøgelsen viser en social slagside, da flere børn af forældre med længere uddannelser, godt job og sund økonomi kan svømme end børn af forældre med lavere socioøkonomisk status. Det skyldes ifølge kilderne, at sidstnævnte ikke i samme grad lærer vandet at kende, da de rejser på færre ferier til badevenlige destinationer og ikke så ofte går til klubsvømning. Det er især i ferier og i fritiden, at børn lærer at svømme. Blot hvert syvende af de børn, der kan svømme, fortæller i undersøgelsen, at de lærte det i skolen.