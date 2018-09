Vandflyveren mellem København og Aarhus er truet En manglende godkendelse fra Københavns Kommune kan give kendt vandflyver et banesår trods kundevækst.

Efter blot få år i luften kan det være slut for Nordic Seaplanes, der opererer den kendte vandflyver mellem Aarhus og København. Det skriver Jyllands-Posten.

Indtil nu har Nordic Seaplanes opereret på en midlertidig godkendelse, men ansøgningen om en permanent af slagsen, der skal være i hus til marts, er blevet afvist.

»Hvis vi ikke får lov at flyve, risikerer vi at måtte lave en solvent likvidation«.

»Det er lidt træls, for vi har et begejstret publikum, vi laver overskud, og vi har skabt 20 arbejdspladser. Men vi er i givet fald nødt til at lukke«, siger Lasse Rungholm, direktør for Nordic Seaplanes.

Selv om Nordic Seaplanes godkendelse først udløber sidst i marts, så kan selskabet bliver presset til at afskedige sine medarbejdere allerede nu.

Det holder nemlig lukket i vinteren og medarbejderne har flere ugers opsigelsesvarsel.

»Det er en skidt situation, for nogen vil jo finde sig et andet arbejde, mens andre satser på, at vi ender med at få tilladelse. Men ingen er interesseret i at stoppe, for de kan se, at det går den rigtige vej med forretningen«, siger Lasse Rungholm til Jyllands-Posten.

Klager over støjen

Ansøgningen om en permanent tilladelse blev indgivet sidste år, men er altså blevet afvist af Københavns Kommune.

I et svar til medlem af Borgerrepræsentationen Finn Rudaizky (DF) i marts i år skriver Vicedirektør i Byens Anvendelse Anne-Sofie Degn, at afslaget er givet, fordi der ikke er 'fremsendt fyldestgørende oplysninger'.

Hun svarer også, at der er ansøgt om en stigning i antallet af daglige landinger fra seks til 15 samt en forhøjelse af støjgrænsen. Der er samtidigt klaget fra Langelinie Pavillionen over støjen.

Nordic Seaplanes har anket afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

»Ankenævnet er tvangsudflyttet til Nævnets Hus i Viborg. 80 procent af de ansatte har sagt op, fordi de ikke ville med, så de er langt bagefter. Lige nu ligger sagen stille«, siger Lasse Rungholm til Jyllands-Posten.

Han håber fortsat på, at der kan komme en godkendelse i efteråret.

