Yahya Hassan tiltales i ny sag om trusler

Den kendte digter Yahya Hassan er blevet tiltalt i en ny sag, der behandles ved Retten i Aarhus. Ifølge Ritzaus oplysninger er Hassan af anklagemyndigheden blandt andet tiltalt for trusler og kørsel i påvirket tilstand. Det bekræfter hans forsvarer, advokat Michael Juul Eriksen. »Jeg kan bekræfte, at jeg møder som forsvarer for Yahya Hassan i retten, siger han. Michael Juul Eriksen ønsker ikke at udtale sig yderligere om, hvad Hassan er blevet tiltalt for. Efter planen skal sagen mod Yahya Hassan køre over to dage med start i oktober. Det er ikke første gang, at Yahya Hassan er på kant med loven. I september 2016 blev han idømt fængsel i et år og ni måneder. Det skyldtes blandt andet, at han havde udsat en 17-årig mand for nærliggende fare, da han affyrede tre skud. I 2013 udgav han digtsamlingen 'Yahya Hassan', som blev et stort hit. I teksterne bruges versaler. Dansk-palæstinenseren skrev om svigt, kulturel splittelse, vild ungdom, socialt snyd og andre emner. ritzau