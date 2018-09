Stor politiaktion: Politiet lukker Storebæltsbroen og Øresundsbroen En politiaktion er i gang på Sjælland.

Politiet har spærret både Storebæltsbroen og Øresundsbroen for al trafik.

Politiken erfarer, at politiet kan være i gang med en såkaldt man hunt-situation. Det kan betyde jagt på både personer og køretøjer.

Øresundsbroen bekræfter overfor Politiken, at det er politiet, der beordrede broen lukket fra klokken 13.51 i retning mod Sverige.

Sund og Bælt, der står for driften af Storebæltsbroen, bekræfter lukningen over for Ekstra Bladet.

»Politiet har bedt os om at lukke broen«, siger trafikvagt Henning Godtfredsen hos.

Politiet vil ikke over for Politiken kommentere, hvad sagen handler om, men opfordrer til at man holder med øje med etatens twitterprofil.

DSB oplyser desuden, at togene holder stille mellem Korsør og Nyborg.

Opdateres

ritzau