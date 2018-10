Krav om flere uddannede pædagoger Fire ud af ti ansatte i daginstitutioner er ikke pædagoguddannet.

Aldrig har diskussionen om læring og kvalitet i landets vuggestuer og børnehaver fyldt mere end i det seneste par år.

Alligevel har gennemsnitligt 42 procent af de voksne, der er sammen med børnene i landets vuggestuer og børnehaver, ikke en pædagoguddannelse.

Det viser beregninger, som pædagogernes fagforening har lavet på baggrund af nye tal fra Danmarks Statistik. Tallene viser også, at fordelingen har været konstant siden 2014.

Og at andelen af pædagoguddannede svinger markant – fra Hørsholm, hvor pædagogandelen er 43 procent, til Billund, hvor 72 procent har en pædagoguddannelse.

Pædagoger Top-10 og bund-10 Andel af pædagoger (eksklusive ledere): De 10 kommuner med flest pædagoger: Billund: 72 pct. Aalborg: 70 pct.Brønderslev: 69 pct. Viborg og Hjørring: 68 pct. Vesthimmerland, Mariagerfjord, Lolland og Rebild: 67 pct. Skive: 66 pct.

De ti kommuner med færrest pædagoger: Samsø: 41 pct. Hørsholm: 43 pct. Solrød: 46 pct. Vallensbæk og Bornholm: 48 pct. Halsnæs, Hillerød og Roskilde: 49 pct. Greve og Allerød: 50 pct. Vis mere

Grethe Kragh-Müller, der er børnepsykolog og forsker i daginstitutioner ved Aarhus Universitet, kalder det et stort problem, at kun seks ud af ti er pædagoguddannet på landsplan.

»Det, vi ved, der betyder allermest for kvaliteten, er antallet af voksne omkring børnene, og om de voksne har en uddannelse. Har man ikke den nødvendige viden om børns udvikling, er det alt andet lige sværere at lave et stykke pædagogisk arbejde, som børnene får glæde af«, siger forskeren, der vurderer, at mindst to tredjedele af de voksne i daginstitutionerne burde være uddannede pædagoger:

»Det ville give tilbud af højere kvalitet. Når vi fra politisk side stiller krav om, at børnene skal præstere tidligere og tidligere i skolen, skal de også have grundlaget for at kunne gøre det«.

I Bupl opfordrer Elisa Rimpler politikerne til at indføre en målsætning om en pædagogandel på 80 procent i 2025: »Det er uansvarligt, at man ikke anerkender den faglighed, der ligger til grund for at give børn det bedste afsæt. Vi kan ikke være bekendt, at der skal være så store forskelle, som vi kan se, at der er imellem kommunerne«, siger formanden og slår fast, at det at gå i vuggestue eller børnehave ikke ’bare’ skal være børnepasning.

»Det skal være et pædagogisk kvalificeret dagtilbud, der sikrer trivsel og udvikling, mens forældrene er på arbejde. Hvis politikerne tror, at det mest handler om at passe børnene, give ren ble på og klappe dem på hovedet, tager de grueligt fejl. Det er en dybt forældet måde at se daginstitutionerne på. Pædagogerne skal skabe et lyttende og spørgende miljø og møde det enkelte barn, hvor det er. Men hvis vi skal lykkes med den opgave, kræver det altså flere uddannede kollegaer«, siger Elisa Rimpler.

I juli i år trådte den nye og reviderede pædagogiske læreplan, som alle daginstitutionerne arbejder efter, i kraft.

Nogle af de centrale elementer er, at »pædagogik og læring skal indgå i alle typer situationer gennem hele dagen«, for eksempel i rutinesituationer og i de planlagte pædagogiske aktiviteter.

Men hvis læreplanerne skal give mening, kræver det flere uddannede pædagoger, siger Andreas Rasch-Christensen, der er forsknings- og udviklingschef ved professionshøjskolen VIA University College. Han stod i spidsen for arbejdsgruppen, der formulerede de nye læreplaner.

»Pædagogiske læreplaner i daginstitutioner er ikke det papir værd, de er skrevet på, hvis ikke kommunerne følger op på dem. Det kræver, at der er pædagogisk personale til at føre læreplanerne ud i livet«, siger han og peger på, at f.eks. Tyskland og Finland har en større andel uddannet personale i daginstitutionerne.

KL: Uddannelse er ligegyldig

Men en gennemsnitlig pædagogandel på 75 procent kan det ikke lade sig gøre at komme op på, siger Jens Ive (V), næstformand i børne- og undervisningsudvalget i KL: