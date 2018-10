Enkeltpersoner i ministerier har (for) stor magt over milliarder til udsatte 64-årig eftersøgt afdelingsleder fra Socialstyrelsen kunne udnytte uoverskueligt system, som flere gange er kritiseret af Rigsrevisionen.

Hun jagtes kloden rundt og er mistænkt for at have svindlet for 111 millioner kroner med satspuljemidler til udsatte grupper. Hun opererede i et system, som ifølge Rigsrevisionen er »unødigt kompleks og bureaukratisk« og svært at overskue.

Administrationen af de mange milliarder er tilmed også præget af »manuelle arbejdsgange og stor personafhængighed« og ikke »en systembaseret sikkerhed«. Det fremgår af en rapport fra 2015 fra Rigsrevisionen.

Enkeltpersoner har altså haft stor mulighed for egen indflydelse på, hvordan millionsummer administreres. Uden at de selv blev kontrolleret.

I sin kritik sigter Rigsrevisionen ikke konkret til Socialstyrelsen og slet ikke til den mistænkte, men rapporten rejste generel kritik af administrationen af satspuljen, hvor Finansministeriet er den øverste ansvarlige myndighed.

Efterfølgende kaldte de folkevalgte statsrevisorer forholdet for »ikke tilfredsstillende«.



Rigsrevisionens kritik stemmer efter alt at dømme godt overens med, at den mistænkte 64-årige kvinde ifølge Børne- og Socialministeriets oplysninger var en betroet medarbejder med en så stor indsigt i systemer og arbejdsgange, at man anså hende for superbruger.

Kvinden har desuden haft en koordinatorfunktion, hvilket har givet hende særlige rettigheder og privilegier i systemet.

Det viser sagen med al ønskelig tydelighed, siger børne- og socialminister Mai Mercado (K):

»Når det kan lykkes at trække 111 millioner ud og skjule sine spor, så har man haft en meget stor enerådighed«.

Politiken fortalte i går, at Rigsrevisionen og folkevalgte statsrevisorer for tre år siden blev opmærksomme på afhængigheden af enkeltpersoner og rejste kritik af manglende og præcist »samlet overblik over, hvilke ordninger satspuljen finansierer«. Det er der også fulgt op på, mener ministeren.

»Vi ser løbende på, hvordan satspuljen administreres, og hvordan systemer støttes med henblik på at sikre en bedre opfølgning. Der har også været ændringer undervejs; vi må bare konstatere, at med den helt groteske sag, vi står med nu, så har det ikke været nok. Der skal skabes mere gennemsigtighed«, siger Mai Mercado.

De seks politisk udpegede statsrevisorer holdt møde onsdag, hvor Rigsrevisionen orienterede dem om svindelsagen i Socialstyrelsen.



Den nye formand, Henrik Thorup (DF), betoner, at Statsrevisorerne er kommet med syv rapporter siden 2002, hvor man påpeger problemet med administrationen af satspuljemidlerne.

»Det er faktisk næsten hvert andet år, at vi har måttet gøre opmærksom på det, men de har ikke lyttet til os«, siger Henrik Thorup.

Ekstra Bladet afslørede onsdag detaljer om, hvordan den 64-årige angiveligt har opereret og udnyttet sin status som superbruger i Socialstyrelsens it-systemer.



Kvinden har, ifølge et fortroligt dokument fra statsadvokaten, oprettet fiktive projekter og fiktive tilskudsmodtagere. Eller hun har rettet i de tilskudsbeløb, som blev ydet, hvorefter hun overførte resten af pengene til sig selv.

Hun har brugt egne kontonumre ved anvisning af tilskud og bagefter rettet kontonumrene i systemet tilbage til det oprindelige.