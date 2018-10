Jonas havde skolevægring: »Alle syntes jo, det var mærkeligt, at det var svært for mig at gå i skole«

FAKTA

Skolevægring

Skolevægring beskriver en adfærd, hvor barnet aktivt gør modstand mod at gå i skole, og hvor der er tale om et tilbagevendende mønster. Årsagerne kan være forskelligartede og komplekse: angst, vanskeligheder med at danne sociale relationer med andre børn, stress, familieproblemer for eksempel. Barnet undgår skolen, fordi det giver en øjeblikkelig lettelse.

I foråret fik Dansk Psykolog Forening lavet en undersøgelse blandt 508 PPR-psykologer fra hele landet. Her svarede 60 procent, at skolevægring har været et stigende problem gennem de seneste par år.

Regeringen har for nylig lagt op til at afsætte 8,2 millioner kroner af satspuljemidlerne til at opkvalificere skolernes fagpersonale, så de bedre kan identificere og håndtere årsager til børns fravær.

