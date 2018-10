Hvis du er ligesom gennemsnitsdanskeren, hedder du Nielsen, har lige været fire dage i Spanien og skal måske snart skilles Den gennemsnitlige dansker anno 2018 er udregnet og beskrevet af Danmarks Statistik, der netop har offentliggjort en oversigt over forskellige forhold, der vedrører danskernes vaner og liv.

Du hedder enten Anne eller Peter, helt klart Nielsen og har en profil på sociale medier. Du har en indkomst på 320.040 kroner om året før skat, og måske har du været inde at se 'The Last Jedi'. Lige gyldigt hvad går du i hvert fald til lægen mindst 10 gange om året. Danmarks Statistik har talt.

Fornavn: Anne.

Efternavn: Nielsen. Og sådan er det bare.

Alder: 42,3 år.

Jeg dør som: gnækkende 82,9-årig.

Civilstatus: i et forhold. Gift faktisk. Ved sgu ikke, om det var ved første blik, men jeg blev det i hvert fald fuldstændig ligesom resten af de 46,4 procent af danskerne over 18 år.

Fremtidige forholdsplaner: Svært at sige. Bliver måske skilt om lidt, ligesom de andre 46,8 procent. Men på skilsmissetidspunktet har jeg nok også været gift i 12,6 år, det har gennemsnittet jo, så måske er man også lidt slidt. Shit happens, you know. Men jeg bør nok være opmærksom, når jeg selv aldersmæssigt nærmer mig gruppen af 40-49-årige, for det er for de typer, der sker flest skilsmisser.

....: Hov, det er jo egentlig nu???

Bryllup: Uh ja, vi danskere bliver jo gift i alle aldre. Jeg var brud som 36-årig, min mand 38,8 år.

Om jeg skal have børn?: Jeg skød min førstefødte ud, da jeg var 29,2 år. Derfra fik jeg travlt med nummer to, for generelt føder kvinder ekstremt meget, når de er omkring 30,8 år. Jeg kunne også bare have født 1,75 barn, så kunne jeg finde ro i at være ligesom gennemsnittet.

Det skal min kæreste være, når han bliver far: sød, flot, klog, rig, et godt menneske... Nej, det er pjat. Han skal bare hedde Peter Nielsen og være 33,3 år, det er så dejligt gennemsnitligt.

Det skal vores børn hedde: Ida eller William. Uden tvivl!

Min indkomst er: 320.040 klask om året før skat.



Min drømmebolig: Er du gal, jeg har selvfølgelig en dejlig ejerbolig, så jeg kan være ligesom de 57 procent af danskerne, der også har sådan en. Langt de fleste bor omkring 2,2 personer i hver husstand, så det vil jeg selvfølgelig også helst. Og internet, der skal være maaaaasser af internet. Det har ni ud af ti danske familier alligevel adgang til hjemmefra.

Min energibevidsthed: Jeg ved ikke helt, om det er energivenligt nok, men i min husstand brugte vi omkring 13.400 kroner i 2016 på energi. Heraf gik 4.200 kroner til benzin og diesel, og 4.300 gik til el. Gad vide om de sidste par tusind gik til energiformen ’krudt i røven’? Lige gyldigt hvad er det nok ikke så mærkeligt, for 77 procent af al trafik i Danmark i 2016 skete i personbil.

Mine fritidsinteresser: Jeg går i biografen godt to gange om året, og jeg så ’Star Wars: The Last Jedi’, som var den bedst sælgende biograffilm i 2017 - 470.000 billetter! Her skal det dog siges, at der selvfølgelig ikke er taget højde for, hvis enkelte vælger at sætte sig oven på hinanden. Krejlertrick. Det er ikke noget, jeg praktiserer.

Min sundhed: Alt er jo relativt, men jeg er hos lægen, tandlægen eller andre sundhedsinstanser 10 ½ gang om året. Den halve gang ved jeg ikke, hvad skyldes, måske var jeg ikke rigtig syg? Det er kun hver niende, der har været indlagt på hospitalet det seneste år, så helt syge kan vi ikke være.