Edvard-pris gik til det smukke og smertefulde Elisabeth Astrup har fået Edvard-prisen for sit arbejde med det eksistentielle stof i Politiken.

Journalist Elisabeth Astrup modtog tirsdag Edvard-prisen – opkaldt efter en af Politikens grundlæggere Edvard Brandes – fordi hun »på sin egen stilfærdige facon har været drivende kraft« på Politikens satsning på det eksistentielle stof, herunder sommerens serie ’Ramt af livet’.

Chefredaktør Christian Jensen uddybede: »Du har en ægte interesse i de mennesker, du skildrer – ellers ville du ikke kunne få dem til at fortælle, hvad de fortæller dig. Det kræver tid og tillid, og så fortæller du nænsomt, nøgent og nøgternt«.

»Du lader aldrig din ryg skygge på scenen, men når dagen, ugen og året er omme, kan vi huske dine artikler«.

Blandt andet om Sisse, der plejede sin døende kone til det sidste. Om døende Bo, der fortyder, at han valgte familie og børn fra. Om Julie, som mistede to børn.

Elisabeth Astrup har været journalist på Politiken siden 2004, hvor hun har redigeret, arbejdet med videnskabsstof, 1. sektion og politiken.dk, indtil hun for 3-4 år siden blev en del af den såkaldte Eksistensboble.

»Målet har været at give almindelige menneskers liv stemme, og prisen er en anerkendelse af, at det er lykkes«, sagde prismodtageren og takkede for daglig støtte og sparring fra sin nærmeste kollega, men også til andre i huset, når de giver sig tid til at flytte artikler et nyt sted hen:

»Den generøsitet, der hersker iblandt os, kan vokse sig endnu større, så vi kan blive endnu bedre«, sagde hun.