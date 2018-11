Et flertal uden om V, K og S vil kunne afhøre embedsmænd i skandalesager Et flertal vil ændre loven, så et nyt folketingsudvalg skal kunne udspørge embedsmænd i problemsager. Justitsminister frygter, at det bliver enden på det neutrale embedsværk.

Et politisk flertal, som splitter regeringen, er parat til at gennemføre en fundamental ændring i det danske parlamentariske system.

Flertallet ønsker efter norsk forbillede, at et nyt folketingsudvalg skal kunne indkalde ledende embedsmænd som en slags vidner i parlamentariske høringer for at kunne trænge hurtigere til bunds i sagerne end de ofte langsommelige og dyre undersøgelseskommissioner. Dermed bryder man med princippet om, at det er ministeren, der til en hver tid står til ansvar.

Et ekspertudvalg nedsat af regeringen har ellers så sent som i sidste uge advaret massivt imod at indføre muligheden for at afhøre embedsmænd.

Ekspertudvalget, der har højesteretsdommer Jens Peter Christensen som formand, kalder det i en håndfuld forskellige passager for et »grundlæggende brud med hidtidig praksis« og derudover brud med det »grundlæggende princip«, at Folketinget kun kan udspørge ministre.

Flertallet, der består af Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, SF, Alternativet og Enhedslisten, skal i den kommende tid drøfte betænkningen med Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF).

»Embedsværket er til for at betjene det politiske system, men det er blevet meget magtfuldt og lukket. Derfor helliger målet midlet i denne situation. Det vil være et nybrud, men det er et nødvendigt nybrud og vil i sidste ende tjene de demokratiske processer«, siger LA’s gruppeformand, Christina Egelund.

Hun oplyser, at hun taler på vegne af hele gruppen, herunder partiets ministre. Dermed er der uenighed i regeringen. Venstres gruppeformand, Karen Ellemann, er imod, og det samme er justitsminister Søren Pape Poulsen (K), der er bekymret over flertallets holdning, fordi det vil være et »brud« med princippet om det danske ministerstyre.

»Det cirkus, vi vil få, vil være en amerikanisering af dansk politik. Det vil sikkert være festligt og fornøjeligt for en masse mennesker, når der skal afhøres. Men det er et brud med den måde, vi skal have et politisk styre på«, siger Pape Poulsen.

Han frygter et »dagbogsregime«, hvor ministre og ledende embedsfolk begynder at skrive dagbogsnotater for at gardere sig: »Begynder vi først at bryde med reglen om, at ministeren har ansvaret og embedsmænd, der skal afhøres, så er jeg bange for, at det vil blive begyndelsen på enden for de politisk neutrale embedsmænd i Danmark«.

Radikale Venstres leder, Morten Østergaard, ser anderledes på sagen, men betoner, at det skal sikres, at afhøringer af embedsmænd skal ske under betryggende former. Han nævner udlændingeminister Inger Støjbergs sager om ulovlig adskillelse af unge asylpar og udvisning af syge udlændinge som situationer, hvor politikere burde have mulighed for at udspørge embedsmænd.

»Vi har flere gange oplevet, at Støjberg har ændret forklaring. Det, der er interessant at vide, er, hvad eksempelvis Justitsministeriets embedsmænd har sagt og skrevet. Den åbenhed og den kontrol, mener vi, er vigtig at kunne føre«, siger Morten Østergaard.

SF’s gruppeformand, Jacob Mark, mener, at det er et »nødvendigt skridt at tage, hvis man vil skabe mere åbenhed i et lukket embedsværk«. Enhedslistens Jakob Sølvhøj finder det afgørende at finde alternativer til de store undersøgelseskommissioner.

»Fordelen er, at man kan få afdækket, hvad der er foregået internt i ministerierne, og hvilke anbefalinger embedsfolk har givet«, siger han.

Det norske stortings kontroll- og konstitusjonskomite har i flere år dannet forbillede herhjemme. Komiteens formand, Dag Terje Andersen, forklarer, at muligheden for at inddrage embedsmænd er afgørende for at trænge til bunds i sagerne i Stortinget.

»Vi betragter det som en meget vigtig kontrolmekanisme at kunne afprøve de påstande, en minister kommer med, i kontrolhøring i forhold til dem, der har været udøvende med de ting, en minister påstår at have gjort«, siger Dag Terje Andersen.