Stod bag opklaringen af mordet på Kim Wall: Københavns Politi anmelder drabschef efter bogudgivelse Drabschef Jens Møller Jensen er ikke længere afdelingsleder i Københavns Politi. Ledelsen har meldt ham til Den Uafhængige Politiklagemyndighed for muligt brud på sin tavshedspligt.

Drabschef Jens Møller Jensen blev sidste år landskendt som efterforskningslederen af drabet på den svenske journalist Kim Wall. Nu er han blevet frataget sin lederstilling på afdelingen for personfarlig kriminalitet i Københavns Politi.

Samtidig har politiledelsen anmeldt Jens Møller Jensen til Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) for muligt brud på sin tavshedspligt. Årsagen er Jens Møller Jensens erindringsbog ’Opklaret - drabchefens erindringer’, der udkom i sidste uge.

Det bekræfter Københavns Politi i en mail til Politiken.

»I forbindelse med Jens Møllers bog, har Københavns Politi anmodet Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) om at undersøge, om han i den forbindelse har overtrådt sin tavshedspligt eller andre regler. Mens undersøgelsen pågår er Jens Møller blevet midlertidig omplaceret, så han ikke sidder med det fagområde, som vil kunne blive en del af undersøgelsen«, skriver kommunikationschef Tasja Norre Parize.

Adspurgt om Jens Møller kan vende tilbage til sin stilling efter undersøgelsen, svarer Københavns Politi:

»Nu afventer vi DUP’s undersøgelse og først herefter vil Københavns Politi vurdere, hvad der videre skal ske«.

Ifølge anonyme kilder i politiet, Politiken har talt med, er der reelt tale om en degradering. Flere efterforskere i ubådssagen er ifølge kilderne dels utilfredse med, at Jensen har skrevet en bog for at tjene penge på sagen, men også at han tager for meget af æren for at have opklaret drabet.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Jens Møller Jensen til denne artikel. Men da Politiken i sidste uge spurgte Jens Møller Jensen, om han brød sin tavshedspligt med sin bog, svarede han:

»Jeg er bevidst om, at der også kan komme en sag mod mig. Jeg håber inderligt ikke, jeg har sagt noget i min bog, jeg ikke kunne sige. Men hvis jeg har brudt min tavshedspligt, må jeg stå til ansvar som alle andre«.

Brud på navneforbud

I sidste uge kunne Politiken fortælle, at Jens Møller Jensen efter alt at dømme har brudt et navneforbud i sin bogudgivelse. I kapitlet om terrorangrebet i København i 2015 skriver Jensen detaljer, som gør det muligt at identificere en af de varetægtsfængslede, der aldrig blev tiltalt.

I andre dele af bogen videreformidler Jensen nye detaljer om efterforskningen af terrorsager i samarbejde med PET. Formålet med bogen er ifølge Jens Møller Jensen at give borgerne tryghed:

»I bogen skriver jeg, at »med indsigt og viden kommer tryghed og ro«, og det tror jeg virkelig på. Når borgerne får indblik i politiets arbejde og arbejdsmetoder i alvorlige sager, tror jeg, det giver dem en tryghed, de måske går og mangler til hverdag«, sagde han i sidste uge til Politiken.

Jens Møller Jensen er den tredje ansatte i politiet, der aktuelt er under anklage for at have brudt sin tavshedspligt. I byretten er den tidligere PET-chef Jakob Scharf tiltalt for at være gået for langt i sin bog ’Syv år for PET’. Dertil blev kriminalassistent Finn Månsson i sidste måned meldt til DUP for at have skrevet en længere artikel om efterforskningen af et terrorplot i 2010.

Da Politiken i sidste uge spurgte Jens Møller Jensen, om politiansattes ytringsfrihed indskrænkes i disse år, svarede han afvisende:

»Nej. Jeg synes, der er en tavshedspligt, som er fin og rimelig, og den skal man holde sig indenfor«.

Jens Møller Jensen er ny leder af afdelingen for berigelseskriminalitet, mens undersøgelsen står på. Ifølge Københavns Politi er Jensens tidligere stilling blevet midlertidig genbesat.