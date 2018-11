Søren Pape: Khader rejser god debat om FN-pagt Den konservative formand er ikke færdig med at diskutere FN-pagt. En melding, der begejstrer DF.

På trods af at regerings officielle plan er at underskrive en ny FN-pagt om migration, møder det kun ros fra den konservative partiformand og justitsminister Søren Pape Poulsen, at hans udlændingeordfører, Naser Khader, nu har rejst kraftig kritik af af pagten.



I Jyllands-Posten torsdag beskyldte Khader ligefrem pagten for at ville underminere en stor del af regeringens udlændingepolitik. Adspurgt, om han er enig i Khaders synspunkt, svarer Søren Pape Poulsen:

»Det er en rigtig god diskussion, han tager op, som vi også - i hvert fald som parti - kommer til at diskutere«.



FN-pagten handler om migration og skal efter planen underskrives i Marokko i næste måned af en lang række lande. Flere lande har dog den seneste tid meldt fra over for pagten, og står det til regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti, bør Danmark gøre det samme.

Senest har DF draget pagten med ind i finanslovsforhandlingerne, da partiet frygter, at den kan medføre øget migration til Danmark. Dette har udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) og finansminister Kristian Jensen (V) afvist.

DF er dog langt fra overbevist, og de konservative meldinger giver nu DF blod på tanden i forhold til at forhindre dansk underskrivelse.

»Det lyder som en fornuftig melding fra den konservative partiformand«, siger udlændingeordfører Martin Henriksen (DF) og fortsætter:

»Det må alt andet lige også lægge et vist pres på regeringen, når der nu er dele af regeringen selv, der enten siger, at det er dårligt at underskrive den eller siger, at det i hvert fald er godt, at vi har fokus på de mere kritiske elementer af erklæringen«.

Støtter regeringsbeslutninger

Den konservative formand erkender, at regeringens linje sådan set er fastlagt - nemlig at man vil underskrive pagten.

Søren Pape Poulsen, frygter du også, at den kan underminere dansk udlændingepolitik – eller tror du på det, når Jensen og Støjberg siger, at det gør den ikke?



»På det nuværende grundlag er jeg måske ikke så bange, men derfor skal vi selvfølgelig tage seriøst, når der kommer synspunkter som det, Naser har, som siger »er vi på vej ud i noget her, vi ikke helt kan skue«. Det er også derfor, jeg siger, at jeg synes sådan set, det er fint nok, at regeringen har meldt sit synspunkt ud, men jeg synes også, det er meget sundt, at vi diskuterer de her ting, og det er det, Naser sætter i gang her«.





Bør Danmark skrive under på den erklæring i december?



»Ja, fordi nu er det en aftale, vi har lavet i regeringen, at det skal man. Så det gør vi, og så skal vi selvfølgelig holde øje med det«.

Hvis det stod til dig alene?



»Jamen jeg bakker op om den regering, jeg sidder i, så derfor skal vi selvfølgelig skrive under på det her«.

Det var slet ikke det, jeg spurgte om; jeg spurgte, om du personligt foretrækker, at vi skriver under?

»Men en minister forholder sig til sin regering, og jeg er enig i, at en beslutning, der er truffet i regeringen, det er det, vi gør«, svarer Søren Pape Poulsen.

Inger Støjberg har ingen kommentar til den konservative skepsis.