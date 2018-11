Minister vil bremse snyd med tolkemidler: »Det skal sætte en stopper for noget af det vanvid, vi har været vidner til« Ny redegørelse afdækker flere problemer med bevillingerne til tegnsprogstolke for døve. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) vil rydde op med flere tiltag.

Det er »helt uacceptabelt«, at døve kan tjene penge på at modtage tegnsprogstolkning fra det offentlige. Det mener beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), som nu vil ændre loven og styrke kontrollen med døves tolkebrug. Samtidig vil ministeren iværksætte en evaluering af hele området for personlig assistance til handikappede for at finde ud af, om der finder misbrug sted.

»Jeg har ingen konkret viden om snyd med andre ordninger. Men det er klart, at jeg har en dårlig mavefornemmelse, når vi kan se, at flere af de her områder begynder at se mærkelige ud, når man sætter kritisk lys på dem. Når vi har fået afdækket den her sag med tolkeordningerne, må vi se mere bredt på de andre ordninger«, siger Troels Lund Poulsen til Politiken.

Ministerens udmelding kommer, efter at Politiken i en række artikler hen over sommeren beskrev, hvordan tolkeordningen, som er en offentligt betalt handikaphjælp til døve og hørehæmmede, kan misbruges til at tjene penge. Blandt andet fortalte den hørehæmmede erhvervsmand Michael Skou Vestergaard, hvordan han i årevis havde pumpet flere kommuner for tolkeydelser. Vestergaard havde ansat døve i et firma og bestilt tegnsprogstolke til 710 kroner i timen fra et søsterfirma, som høstede overskuddet.

»På en måneds tolkebistand kunne man tjene 56.800 kroner efter de gamle takster. Sådan en tolk får en deltidsløn på 20.000 kroner om måneden, resten er rent overskud«, fortalte Michael Skou Vestergaard.

Den mulighed vil ministeren nu lukke med en lovbekendtgørelse. I et udkast, som Politiken har set, præciseres det, at tolkebrugeren, arbejdsgiveren og deres nærmeste pårørende ikke må have økonomisk interesse i den virksomhed, hvorfra tolkeydelsen rekvireres. Ellers kan jobcentret ikke udbetale tilskuddet til tolken.

»Ændringen skal skabe en barriere, så man som familie eller nærtstående ikke kan sidde og få udbetalt penge i forhold til, hvad der er ret og rimeligt«, siger Troels Lund Poulsen. »Det skal sætte en stopper for noget af det vanvid, vi har været vidner til«.

Konefinten

I en anden sag fra Sjælland havde en mand i årevis benyttet sin kones tolkefirma til at levere den tolkning, han havde brug for i sit arbejde. Konen havde ansat en tolk til omtrent 350.000 kroner om året, men fakturerede kommunen for det dobbelte. Dermed tjente familien selv cirka 350.000 kroner om året ved at udnytte det forhold, at manden ligesom andre døve har ret til 20 timers tolkebistand om ugen i forbindelse med arbejde.

Beskæftigelsesministeren kritiserede også dengang ordningen, men ville afvente en redegørelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (Star), som først for nylig er blevet færdig.

I rapporten konkluderer Star, at de nuværende regler giver mulighed for at modtage »et tilskud, der er langt højere end den faktiske udgift til tolkeydelsen og dermed genererer et overskud«. Samtidig indikerer undersøgelsen, at »der er en risiko for, at der foregår decideret svindel med eller misbrug af tilskud til tegnsprogstolkning«. Endelig er der stor forskel på kommunerne tilsyn med, at tolkeordningen ikke misbruges.



»Det er alvorlige konklusioner, som vi skal reagere på«, siger Troels Lund Poulsen (V). Ud over lovbekendtgørelsen har ministeren derfor bedt Star om at lave en såkaldt fokusrevision af 20 kommuner, hvor deres praksis med tolkeordningen mere grundlæggende gennemgås.

Dertil skal Star fremover opprioritere tilsyns- og kontrolindsatsen over for kommunerne, siger Troels Lund Poulsen:

»Nu må vi gå kommunerne mere i sømmene og se på, om de har styr på deres bevillinger. Jeg kommer ikke til at føre det overordnede kontroltilsyn, for det er nu engang den revision, kommunerne har, som må stå på mål for det. Men vi må følge området tæt. Det lader desværre til, at der er flere områder, hvor man ikke har det, man kan forvente: styr på området«.

Ministerens tiltag møder umiddelbar opbakning fra Danske Døves Landsforbunds formand, Lars Knudsen.