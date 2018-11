Pape: Udvisningsdom til bandeleder viser et nybrud Direktør på Institut for Menneskerettigheder oplever større fokus blandt dommere på udvisningsområdet.

Det er svært at finde en eneste politiker, der begræder Højesterets udvisningsdom tirsdag over bandelederen Shuaib Khan. Netop Khan er en af den slags kriminelle, som regeringen ofte har begrundet de skærpede udvisningsregler med.

»Der er tale her om en mand, som er dybt kriminel«, lyder det eksempelvis fra Enhedslistens retsordfører, Rosa Lund, uden at hun vil forholde sig til dommen i øvrigt.

Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen, kalder det »overmåde positivt, at Højesteret har valgt at udvise den pågældende«. Han havde afventet dommen med stor spænding og mener ligefrem, at der det seneste års tid har været en tendens til flere udvisningsdomme. En tendens, han mener kan skyldes, at Institut for Menneskerettigheder sidste år lavede en analyse af en række domme og nåede frem til, danske domstole - af frygt for at komme i strid med menneskerettighederne - langtfra altid til fulde har udnyttet mulighederne for at udvise kriminelle.

»Det håber jeg, den her dom også er et bevis for«, siger Preben Bang Henriksen.

Den nuværende regering har haft stort fokus på udvisning af kriminelle. Blandt andet er der indført en skærpelse i udlændingeloven, så kriminelle udlændinge skal udvises, med mindre domstolen finder, at en udvisning »med sikkerhed« vil stride imod eksempelvis menneskerettighedskonventionen. Tilsvarende har regeringen i lovtekst oplistet en række eksempler på, hvor man som domstol godt kan udvise en kriminel, uden at det vil stride imod Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis. Endelig var det et fokusområde under det danske formandskab for Europarådet.



Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) kalder ligefrem dommen for »et nybrud i udvisningspraksis i Danmark«.



»I forvejen har vi set en tendens til, at flere og flere er blevet udvist. Og nu har højesteret jo med dommen i dag også sat en standard for, hvordan man skal se på det her. Jeg skal ikke tolke på, hvordan det juridisk vil udvikle sig, men jeg må sige, når det her fører til en udvisningsdom, som vi har set i dag (tirsdag,red.) , så har Højesteret virkelig sat en retning«.

En speciel sag

Om dommen er udtryk for en ny tendens, tør direktør på Institut for Menneskerettigheder Jonas Christoffersen ikke sige.



»Man skal passe på med at se hver enkelt sag som udtryk for en tendens. Men det er klart, at den her sag er jo en speciel sag, som kan siges at være på kanten. Men for at sige, at den her sag er udtryk for en ny tendens, så skulle man jo gætte på, hvad Højesteret ville have sagt for et år siden. Så det synes jeg, man skal passe på med«, siger han.

Omvendt oplever han et særligt fokus blandt dommere.



»Det er min oplevelse, at der blandt de dommere, jeg møder og taler med, er en klar opmærksomhed omkring udvisningsområdet og også en opmærksomhed om eller erkendelse af, at der har været en praksis, som har afveget fra Strasbourg-praksis (menneskerettighedsdomstolen, red.). Og at det spillerum har man pligt til at fjerne som dansk dommer, fordi lovgivningsmagten siger, at man skal gøre det. Men hvordan det så spiller ind i den konkrete sag, skal man være forsigtig med at sige«.

Dommerne i den konkrete sag kan næppe have været i tvivl om, at de fleste politikere meget gerne så, at Khan fik en udvisningsdom. Stillet over for, om politikerne har lagt et pres på Højesteret i den konkrete sag, svarer Søren Pape Poulsen:

»Det tror jeg domstolene er ret ligeglade med«.