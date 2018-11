Derfor stod togene stille i morges - og derfor kan det ske igen DSB er rygende uenig med togpersonale om centrale vilkår for arbejdet. For eksempel om en friweekend hedder lørdag-søndag eller søndag-mandag. Eller fredag-lørdag.

Danske togpassagerer risikerer også den kommende tid at troppe op på stationer til beskeden om, at deres afgang enten er aflyst eller ramt af en langvarig forsinkelse.

Sådan lyder vurderingen fra arbejdsmarkedsforsker Laust Høgedahl efter morgenens overenskomststridige arbejdsnedlæggelse, hvor lokomotivførere og togførere gik til fagligt møde midt i myldretiden. Konsekvensen var aflysninger, forsinkelser og irritation blandt passagererne. Årsagen er en strid mellem DSB’s ledelse og personalet om blandt andet arbejdstid og planlægning af vagter, som er kernen i træge forhandlinger mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund.

»Så længe de forhandlinger pågår, vil medarbejdere bruge faglige møder som middel til at lægge pres på DSB og skabe medieopmærksomhed omkring konflikten. Derfor kan vi forvente lignende aktioner, indtil der ligger en aftale mellem parterne«, siger Laust Høgedahl, der er lektor ved Institut for Statskundskab på Aalborg Universitet.

Det er næppe tilfældigt, at det faglige møde er lagt midt i myldretiden?

»Nej, det er ikke tilfældigt. Men vi så også, at medarbejderne meget hurtigt genoptog arbejdet. Vi kan være ret sikre på, at der ikke bliver tale om langvarige nedlæggelser af arbejdet, fordi det er til stor gene for passagererne, og medarbejderne kan få en kæmpe bod, og det vil de selvfølgelig undgå«, siger han.

Hold fri i weekenden søndag og mandag...

Baggrunden for striden er, at DSB for knap et år siden meldte sig ind i Dansk Industri for at overgå fra en offentlig til en privat overenskomst. Det indebærer nogle ændringer i aftaler og vilkår, som Dansk Jernbaneforbund, der organiserer blandt andre lokomotivførere, togførere og togrevisorer, er utilfreds med.

Forbundet og LO indklagede både DSB og Finansministeriet som arbejdsgiver for arbejdsretten for at teste, om det er lovligt at lade en 100 procent statsligt eget virksomhed melde sig ind i en privat arbejdsgiverforening. I slutningen af september afgjorde arbejdsretten, at det var lovligt for DSB at lade medarbejderne overgå til den private jernbaneoverenskomst.

»Det var meget frustrerende for medarbejderne, der mener, at de får dårligere vilkår på en række områder. Det skyldes, at der er en række lokale aftaler, som skal genforhandles, når man går fra offentlig til privat overenskomst. Dansk Jernbaneforbund mener, at DSB bruger lejligheden til at presse nogle forringelser igennem for at give sig selv mere fleksibilitet«, forklarer Laust Høgedahl.