I din krop

Mindst 116 gange om dagen får en dansker indsat medicinsk udstyr i kroppen – begrebet dækker alt fra kunstige hofter, over syntetiske net til kvinders underliv til pacemakere.

Overblikket over de anslået 500.000 forskellige produkter i Europa er begrænset. Godkendelsen af dem er mere lemfældig end de krav, der gælder for medicin. Og myndighedernes overblik over, om produkterne gør skade på den krop, de er anbragt i, er mangelfuldt.

Politiken undersøger konsekvenserne sammen med DR Dokumentar og 57 andre medier i 36 lande, organiseret i International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ.

