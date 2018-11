Nu kommer den øde ø: Karen Jespersen endte med få sin vilje Planen om at placere kriminelle udlændinge på en øde ø har i snart 20 år spøgt i dansk politik. Det indvarslede samtidig et paradigmeskifte i Socialdemokratiet.

Det er langtfra nogen ny idé, som regeringen og Dansk Folkeparti har fået med at placere udviste kriminelle udlændinge og mennesker på tålt ophold på øen Lindholm i Stege Bugt.

Tilbage i 2000 gik bølgerne højt, da den daværende socialdemokratiske indenrigsminister Karen Jespersen foreslog en tilsvarende ide, der i høj grad var med til at splitte hendes store regeringsparti mellem strammere og slappere. Samtidig indvarslede det nye tider i dansk politik.

Man kan rolig fastslå, at der var tale om et paradigmeskifte i partiet, da Karen Jespersen efter en stribe tyverier blandt asylansøgere i blandt andet Hobro og Middelfart anbefalede at smide fløjlshandskerne i udlændingepolitikken.



»Man er nødt til at gøre noget håndfast. Ellers risikerer vi, at fænomenet vokser. Hvis de har begået en lovovertrædelse af en vis grovhed, så undersøger vi nu, om de kan blive placeret på et særligt center. Man kan f.eks. tage en ubeboet ø«, konstaterede Karen Jespersen og nævnte Middelgrundsfortet ud for København.

Fakta Lindholm Øen er syv hektar stor og hører under Vordingborg Kommune.

Lindholm blev i 1925 købt af den danske stat.

Øen blev hjemsted for Statens Veterinære Institut for Virusforskning, og der blev indrettet forsøgsstation for mund- og klovsyge.

Dengang hærgede voldsomme udbrud af mund- og klovsyge landets husdyrbesætninger.

For at undgå smitte ved forsøg lagde man forsøgsstationen på en ø.

DTU Veterinærinstituttet har en afdeling for virusforskning på den isolerede ø.

I 2019 forventes DTU at flytte fra de eksisterende bygninger, og i løbet af 2021 vil de første beboere blive overflyttet til øen.

Der er daglig færgefart til Lindholm. Kilder: Finanslovsaftalen, Møn Kulturarvsatlas og denstoredanske.dk. Vis mere

Forslaget fra ’Ø-Karen’, som indenrigsministeren hurtigt blev døbt i medierne, faldt mildest talt i dårlig jord blandt mange medlemmer af Socialdemokraterne, der tilhørte kredsen omkring den tidligere formand Svend Auken og var uenige i linjen fra daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen.

Til dem hørte partiets nuværende leder, Mette Frederiksen, der var dybt kritisk over for Karen Jespersens planer om en øde ø og mente, at de hårde udlændingeudmeldinger medvirkede til Socialdemokraternes valgnederlag i 2001, da den borgerlige Fogh-regering kom til magten.

»Vi vil aldrig være i stand til at vinde en udlændingedebat med krav om stramninger, fordi der altid vil være nogle, der kan overtrumfe os,« lød det i 2001 fra Mette Frederiksen i dagbladet Information.

Op til overfladen

Selv om Fogh-regeringens strammede udlændingelovgivningen på en lang række punkter, gik ideen om den øde ø i den symbolpolitiske glemmebog, indtil diskussionen blussede op igen i 2007 på initiativ af Dansk Folkeparti.

»Jeg kunne ikke være mere enig i, hvad Karen Jespersen sagde. Desværre kan vi stadig konstatere, at der er alvorlige problemer med kriminalitet blandt indvandrere,« sagde partiets Morten Messerschmidt til Berlingske.

På daværende tidspunkt havde Karen Jespersen forladt Socialdemokratiet til fordel for regeringspartiet Venstre, der gjorde hende til social- og ligestillingsminister. Hun fortrød intet, tilkendegav politikeren med en fortid på den yderste venstrefløj, da Ekstra Bladet spurgte, hvor mange øde øer hun ville bygge til utilpassede:

»Jeg har snakket om, at kriminelle asylansøgere edder-bank-brølende ikke skulle have lov til at tyrannisere den danske befolkning eller de ægte asylansøgere. Og det mener jeg stadig. Kom der kriminelle asylansøgere, jamen så ville jeg reagere på nøjagtig samme måde«, sagde Karen Jespersen, der har forladt politik og nu står i spidsen for det stærkt udlændingekritiske netmedie Den Korte Avis sammen med sin mand Ralf Pittelkow.

I dag er den type af udmeldinger blevet politisk mainstream, og Socialdemokratiets leder Mette Frederiksen har da heller ikke umiddelbart betænkeligheder ved at flytte udviste kriminelle udlændinge fra Udrejsecenter Kærshovedgård ved Ikast til Lindholm, der i dag bruges af DTU Veterinærinstituttet til forskning i virusinfektioner hos kvæg og grise. Karen Jespersens oprindelige plan om Middelgrundsfortet lader sig ikke realisere, da øen er optaget af spejderbevægelsen.

»Hvor det skal ligge, har jeg ikke stærke holdninger til. Men det er klart, at forholdene selvfølgelig skal være i orden«, sagde Mette Frederiksen efter regeringens præsentation af den øde ø.