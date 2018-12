»Det mest uvelkomne sted«: Dansk asyl-ø skaber internationale overskrifter Tweets og citater fra danske politikere om asyl-øen Lindholm optræder i internationale medier.

Det er ikke hver dag, at en dansk finanslovsaftale rammer de internationale overskrifter.

Men når aftalen indeholder planer om at etablere en ø for udviste udlændinge, springer de internationale medier på.

I fredags blev regeringen og Dansk Folkeparti enige om næste års finanslov. Og her kunne Finansminister Kristian Jensen (V) fortælle, at kriminelle udlændinge, der er dømt til udvisning, men som Danmark ikke kan sende hjem, skal opholde sig på den øde ø Lindholm i Stege Bugt mellem Sjælland og Møn.

Derfor bliver finansministeren, Balder Mørk Andersen (SF), Uffe Elbæk (Al), Mikael Smed (S), Simon Vanggaard (DF), Søren Espersen (DF), René Christensen (DF), Morten Østergaard (R), Inger Støjberg (V), Birthe Rønn Hornbech (V), Lars Løkke Rasmussen nu citeret på internationale medier som The New York Times, Telegraph, The Sun, Metro, Independent, The Daily Mail, russiske Sputnik og højrefløjsmediet Breitbart.

»Racistisk« video og færgen Virus

Artiklerne indeholder billeder af de DTU-bygninger, der lige nu er på øen, og som bliver brugt til at forske i virusinfektioner hos kvæg og grise.

»Danmark planlægger at huse landets mest uvelkomne udlændinge på det mest uvelkomne sted: en lille, svært tilgængelig ø, der lige nu indeholder laboratorier, stalde og et krematorium«, skriver The New York Times.

»For at gøre meddelelsen tydeligere, hedder en af de to færger, der sejler til øen, 'Virus'«, fortsætter The New York Times.

Og på Breitbart kan man læse, at »jihadister, der vender tilbage fra kamphandlinger i Mellemøsten og Afrika, vil også blive sendt til Lindholm, når faciliteten er etableret«.

Flere af artiklerne linker også til en video, Dansk Folkeparti har lagt op på Twitter, og i britiske Metro bliver videoen kaldt for racistisk.

Udviste, kriminelle udlændinge har INTET at gøre i Danmark. Indtil vi kan komme af med dem, flytter vi dem nu ud på øen Lindholm i Stege Bugt, hvor de vil have pligt til at opholde sig på det nye udrejsecenter om natten. Og der vil være politi til stede døgnet rundt. Sådan!#dkpol pic.twitter.com/YybG4zkwQi — Dansk Folkeparti (@DanskDf1995) 30. november 2018

Metro er ikke lige frem kendt for at være et medie, der skriver lange historier, men historien om den danske ø er en af de længere Metro-artikler med flere billeder af øen og DF-tweetet.