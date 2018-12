Charlotte var blandt de fattigste i januar: »Siden sidst har jeg fået fire år mere i uvished«

»Jeg har jo hele tiden håbet, at jeg kunne komme tilbage i et arbejde – og gøre brug af min efterløn på et tidspunkt. Men til sidst havde jeg ikke råd til at indbetale til den. Beslutning har givet os noget luft her og nu, og jeg valgte at købe de her senge, fordi det også er en investering i mit helbred«.

Et af årets højdepunkter var den lune sommer.

»Vi tog fire dage i sommerhus i Ordrupnæs – et primitivt sted, hvor pigerne kunne komme ud at fiske. De elskede det, vi var ude at bade, og pigerne ville slet ikke hjem. Det var så fedt. Vi har det godt sammen. Vi er økonomisk fattige og pressede til grænsen. Men vi er ikke menneskeligt fattige«.