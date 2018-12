Gaveregn til ansatte i Danmarks Statistik: Sådan kom sagen frem

Det tog flere måneder at få udleveret dokumenter om den tætte relation mellem medarbejdere i Danmarks Statistik og Geomatic. Men flere af de 9.043 mails, som er blevet udvekslet mellem de to parter, er stadig ikke kommet frem.

Gennem en årrække har en håndfuld ansatte hos Danmarks Statistik modtaget mere end 30 gaver, koncertbilletter og middage fra virksomheden Geomatic.

Det er kommet frem, efter at Politiken anmodede om aktindsigt i udvekslingen af dokumenter mellem Geomatic og den statslige statistikmyndighed.

Strømmen af gaver til de ansatte i Danmarks Statistik er i strid med gavereglene for offentligt ansatte, og sagen har ført til, at Rigsadvokaten nu er blevet bedt om at vurdere, om anklagemyndigheden også mener, at der kan rejses en bestikkelsessag.

Men hvordan kom sagen egentlig for dagens lys?

Det begyndte i det tidlige efterår, da vi begyndte at interessere os for de mere og mere avancerede metoder, som de politiske partier har fået til at målrette deres politiske kampagner til særlige segmenter af befolkningen.

I den forbindelse spiller »geomapping« og såkaldt direkte marketing en særlig rolle for en række af landets største partier. Her køber partierne sig til detaljeret viden om vælgerne fordelt på helt små geografiske områder. En af de toneangivende virksomheder på området er Geomatic, som kan tegne et billede af borgerne helt ned på husstandsniveau, hvilket er særdeles nyttig information, når politikerne skal målrette deres kampagner til udvalgte grupper i befolkningen forud for folketings- og kommunalvalg.

9.043 emails om Geomatic

Geomatic køber en stor mængde offentlig data fra Danmarks Statistik, som udgør rygraden i Geomatics forretning. Derfor begyndte vi at interessere os for forholdet mellem Danmarks Statistik, som samtidig har ansvaret for at passe på vores personlige data, og Geomatic og søgte aktindsigt i kommunikationen mellem virksomheden og landets statslige statistikmyndighed.

OVERBLIK: Ansatte i Danmarks Statistik modtog gaver

Flere private virksomheder køber skræddersyet data fra Danmarks Statistik, men en række baggrundssamtaler med kilder fra blandt andet Danmarks Statistik pegede i retning af, at relationen til Geomatic var særdeles tæt.

Den 25. september afviste Danmarks Statistik dog vores anmodning om aktindsigt, da man vurderede, at antallet af udvekslede dokumenter mellem Geomatic og den statslige statistikmyndighed var for stort.

I oktober udleverede Danmarks Statistik så en aktliste, der i overskriftsform gav os en fornemmelse af mængden af udvekslede dokumenter mellem Geomatic og Danmarks Statistik. Oversigten viste, at Danmarks Statistik lå inde med 9.043 mails vedrørende Geomatic. De konkrete dokumenter og mails fik Politiken fortsat ikke adgang til.

På baggrund af Politikens anmodning om aktindsigt var Danmarks Statistik imidlertid blevet opmærksom på en række dokumenter, som fik alarmklokkerne til at ringe hos den statslige myndighed. En medarbejder blev kort efter suspenderet. Senere blev Politiken gjort opmærksom på, at flere medarbejdere hos Danmarks Statistik i forbindelse med deres samarbejde med Geomatic over en årrække havde deltaget i arrangementer såsom musicals, middage og gokart-kørsel.

På den baggrund søgte Politiken i november specifikt aktindsigt i de konkrete dokumenter. Det afviste Danmarks Statistik som udgangspunkt, men i forbindelse med offentlighedslovens betragtninger om såkaldt meroffentlighed sendte Danmarks Statistik en række udklip af dokumenter til Politiken i anonymiseret form.

Her stod det klart, at sagen vedrørte en »håndfuld« medarbejdere i Danmarks Statistik, og at tildelingen af gaver strakte sig over syv år. Danmarks Statistik havde desuden bedt Kammeradvokaten og siden Rigsadvokaten om at vurdere den strafferetlige side af sagen. Det arbejde er ikke tilendebragt endnu.