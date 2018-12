Rigsstatistiker: Gavesag skal være en enlig svale

Danmarks Statistiks øverste chef afviser at have kendt til striben af private gaver til sine ansatte.

Pålidelighed og troværdighed er nøgleord for Danmarks Statistik. Men sagen om ansattes modtagelse af gaver fra datafirmaet Geomatic udfordrer myndighedens anseelse i befolkningen. Det siger Danmarks Statistiks øverste chef, rigsstatistiker Jørgen Elmeskov.

»Det kan jeg være bekymret over, og det er også derfor, vi er så kede af den her sag. Der er ingen grund til at lægge skjul på, at det er en øvsag. Vi må håbe, at befolkningen kan se igennem den og fortsat vil have tillid til os som statistikinstitution. Men det er klart helt afgørende for os, at det bliver en enlig svale«, siger Jørgen Elmeskov, der har stået i spidsen for Danmarks Statistik siden 2013.

Som Politiken har afdækket i denne uge, har en håndfuld statsansatte i Danmarks Statistik taget imod en stribe gaver fra den private virksomhed Geomatic. Der har blandt andet været tale om årskort til Tivoli, gokartkørsel samt middage med efterfølgende koncerter, musicals eller landskampe. I de dyreste tilfælde har værdien været op mod 3.000-4.000 kroner, anslår Danmarks Statistiks ledelse.

Jørgen Elmeskov, har der været et for tæt forhold mellem Danmarks Statistik og Geomatic?

»Jeg vil sige, at der har fundet nogle ting sted, som ikke burde have fundet sted. Men det er ikke mit indtryk, at det er udtryk for et for tæt forhold generelt«, siger rigsstatistikeren.

Geomatic har siden 2003 købt oplysninger om borgerne fra Danmark Statistik. Disse oplysninger udgør kernen i datafirmaets produkt, der kortlægger danskernes karakteristika i små geografiske områder. Analyser og data sælger Geomatic videre til eksempelvis virksomheder og politiske partier.

Stifter og formand Martin Glarvig mener ikke at have gjort noget forkert. Forleden sagde han til Politiken, at 7-10 ansatte fra Danmarks Statistik har deltaget i firmaets julekonkurrence med præmier, som blev lanceret hvert år i forbindelse med en konference.

»Selv rigsstatistikeren har deltaget på vores konferencer. Der er ikke nogen, der har reageret på, at det her kunne sidestilles med at give gaver til offentligt ansatte«, sagde Martin Glarvig.

Rigsstatistiker Jørgen Elmeskov kan ikke erindre, om han har deltaget på Geomatics julekonference. Men uanset hvad, kan hanklart afkræfte, at han har haft kendskab til den julemarkedsføring, som Geomatics præmier var en del af.

»Jeg har ikke kendt til det her overhovedet, før vi fik den aktindsigtsbegæring fra jer«, siger Jørgen Elmeskov.

Som følge af sagen har ledelsen suspenderet en medarbejder, mens andre har modtaget øvrige ansættelsesretlige sanktioner. For tiden tygger Danmarks Statistik sammen med Kammeradvokaten på, om sagen også skal meldes til politiet som et muligt brud på straffelovens bestikkelsesparagraf.

Bør I ikke sikre, at sagen efterforskes bredt ved at melde den til politiet?

»Vi kommer alene til at forholde os til de sagsfakta, som vedrører Danmarks Statistik. Hvad der måtte være andre steder … jeg koncentrerer mig om at styre Danmarks Statistik«, siger Jørgen Elmeskov.