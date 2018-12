Skat trækker 'pæn' pensionskasse i retten i milliardslagsmål om udbytteskat

En ’pæn’ pensionskasse for 340.000 sundhedsansatte i den canadiske provins Ontario blev fredag stævnet ved Københavns Byret for at få 900 millioner kroner tilbage til statskassen. Stævningen kommer fra Skattestyrelsen, som dermed også vil undgå at sende endnu 1,3 milliarder kroner samme vej i en sag om udbytteskat.

Health Care of Ontario Pension Plan (HOOPP) bliver ikke beskyldt for at have svindlet for at få pengene, og sagen er dermed ikke en del af den formodede svindel med udbytteskat, som har kostet den danske statskasse mindst 12,7 milliarder kroner.

Men den er en del af den mangel på kontrol med udbytteskat, som gjorde skandalen mulig.

Skattestyrelsen mener nu, op til syv år efter udbetalingerne, at pensionskassen ikke var berettiget til de 900 millioner kroner, som pensionskassen fik tilbagebetalt i udbytteskat i årene 2011 - 2014, siger Kenneth Joensen, selskabsskattedirektør i Skattestyrelsen, som ikke vil bekræfte, at sagen drejer sig om HOOPP.

Nye oplysninger bag sag

Ifølge direktøren er det ’nye oplysninger’ som fører til vurderingen af, at udbetalinger som går op til syv år tilbage ikke var berettigede, og derfor nu bliver krævet tilbage i en retssag. Han vil ikke oplyse, hvad de nye oplysninger går ud på.

Det er aldrig godt at nogen har fået udbetalt penge, og der efterfølgende opstår tvivl om det var berettiget. Karsten Lauritzen (V), skatteminister

HOOPP forvalter mere end 370 milliarder kroner for sine medlemmer. Af pensionskassens årsregnskaber fremgår det, at den blandt andet tjener penge på avanceret spekulation i aktier.

Den danske sag viser, at det blandt andet har handlet om spekulation med udbytteskat.

Det går ud på kortvarigt, i forbindelse med udbetalingen af udbytte, at flytte ejerskabet af en aktie fra et land, hvor den danske udbytteskat slet ikke eller kun delvist kan blive refunderet, til et land - for eksempel Canada - hvor aktieejeren kan få den danske udbytte betalt 100 procent tilbage. Når det er overstået, deler parterne i spekulationen den sparede skat i porten.

Metoden er udbredt og kan godt være lovlig, men i dette tilfælde mener Skattestyrelsen at have fundet ud af, at HOOPP ikke havde arrangeret transaktionerne sådan, at pensionskassen efter dansk lov var den retmæssige ejer af aktierne, og derfor ikke havde krav på at få udbytteskat refunderet.

Den canadiske pensionskasse er uenig, og nægter at betale pengene tilbage til Danmark. Derfor afleverede Kammeradvokaten på Skattestyrelsens vegne fredag en stævning mod HOOPP.

Det er foreløbig ikke lykkedes at få en kommentar til sagen fra den canadiske pensionskasse.

Bech-Bruun var advokat

HOOPP var en af de to udenlandske pensionskasser, som det store danske advokatfirma Bech-Bruun i juni i år sagde ja til at repræsentere i striden mod Skattestyrelsen om de i alt 2,2 milliarder kroner, hvilket skabte diskussion om advokatfirmaets habilitet, fordi Bech-Bruun kort forinden havde gennemført en advokatundersøgelse af udbyttesagen for Skatteministeriet.

Bech-Bruun valgte at opsige klientforholdet og opsige to partnere i den anledning - ifølge advokatfirmaet ikke på grund af inhabilitet, men fordi det stred mod Bech-Bruuns politikker at føre sagen for pensionskasserne.

Indtil skandalen om udbytteskat blev opdaget i august 2015, var der to måder at søge tilbagebetaling af udbytteskat i Danmark: Blanketordningen, hvor den enkelte udenlandske aktionær indsendte en ansøgningsblanket, som Skat så i princippet kontrollerede, før pengene blev udbetalt.

Det var i denne ordning, den formodede svindel for 12,7 milliarder kroner fandt sted.