Operatører af droner ved Gatwick kan arbejde på lang afstand

De folk, der står bag de droner, der har huseret i området ved London-lufthavnen Gatwick, kan være flere kilometer væk.

Derfor er det heller ikke bare lige til at finde ud af, hvem det er, der står bag, fortæller Mathias Flindt, der er formand for brancheforeningen Drone Danmark.

»Det kan være rigtig svært at finde ud af, hvor dronen bliver styret fra. Det er det, der er den største udfordring i det her«, siger han.

»Helt almindelige hobbydroner kan styres på et par kilometers afstand, men mere avancerede droner kan nå endnu længere væk«, lyder det videre fra formanden.

Lufthavnen har været lukket i over 32 timer på grund af droneaktivitet, men fredag morgen blev flytrafikken genoptaget.

De britiske myndigheder har arbejdet på højtryk for at løse mysteriet, hvor også militæret har været inde over aktionen. Myndighederne siger, at der ikke er tale om terror, men nærmere 'en forsætlig handling'.

Når det kommer til at jage droner, er der nogle forskellige elementer, man kan tage i brug, forklarer Mathias Flindt.

Fange begge på samme tid

Ligesom de britiske myndigheder har overvejet, er der mulighed for at skyde den ned. Men da det kan være farligt i en lufthavn, er der også andre muligheder, pointerer formanden.

»For det første kan man via teknologi tracke (spore, red.) dronen. På et tidspunkt vil den løbe tør for strøm eller brændstof, sådan at den skal hjem og lades op«.

»Det vil formentlig være i nærheden af den person, der styrer dronen. Så kan man fange begge på samme tid«, siger han.

Derudover er der også mulighed for at skyde et net ud over dronen og sabotere dens flyverute. Men ifølge formanden er det generelt vanskeligt, fordi dronerne kan forsvinde, lige så hurtigt som de er kommet.

De to droner blev først spottet flyvende rundt over lufthavnen omkring klokken 21 onsdag aften. Lufthavnen åbnede igen i kort tid torsdag, men måtte hurtigt lukke endnu engang, da dronerne igen viste sig i området.

Som droneejer skal man ikke registreres, og derfor findes der ikke en liste over de droner, der findes i området, fortæller Mathias Flindt.

»Det kan faktisk være enormt svært at finde frem til«, påpeger han.

Ifølge britisk lovgivning må droner ikke flyves i nærheden af fly eller lufthavne eller i en højde over 122 meter fra jorden.

ritzau