Krigsveteran spillede penge væk: Unibet betaler erstatning

Unibet skal betale en spilleglad krigsveteran 1,2 millioner kroner i erstatning.

Det har Vestre Landsret fredag formiddag besluttet og går dermed imod, hvad Retten i Herning i januar kom frem til.

Manden havde lagt sag an mod spiludbyderen, efter at han i 2012 og 2013 tabte to millioner kroner på spil hos Unibet.

Pengene havde han fra en erstatning for en psykisk arbejdsskade, som han fik efter at have været udsendt som soldat i Bosnien.

Ifølge krigsveteranen påpegede han flere gange over for Unibet, at han spillede af desperation og ikke lyst.

Selv om han gjorde opmærksom på sin spilleafhængighed, tilbød Unibet alligevel bonusordninger, så han kunne fortsætte med at spille.

Firmaet inviterede blandt andet manden til en Champions League-fodboldkamp i Stuttgart.

Spiludbyderen har på den anden side argumenteret med, at man ikke har særlige forpligtelser over for personer, der er psykisk sårbare eller har midler fra en erstatningsudbetaling.

I 2013 blev veteranens konto lukket, efter at han havde oplyst, at han formentlig var ludoman.

I januar mente Retten i Herning dog ikke, at veteranen kunne opnå erstatning. I dommen blev der lagt vægt på, at han tidligere burde have anmodet om, at spilkontoen blev lukket.

Desuden kunne han have benyttet det såkaldte Rofus-register, hvor spillere frivilligt kan udelukke sig selv, lød det.

ritzau