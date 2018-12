Asylansøger tiltalt for at ville angribe tilfældige i København med knive og bombe

En 31-årig mand fra Syrien er fredag blevet tiltalt for at planlægge et terrorangreb i København.

Ifølge anklagemyndigheden forberedte han sammen med en allerede terrordømt mand at ville dræbe tilfældige mennesker med knive og en eller flere bomber.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har tiltrådt anklagemyndighedens indstilling om, at der nu bliver rejst tiltale.

Det oplyser vicestatsadvokat Anders Riisager fra Statsadvokaten i København i en pressemeddelelse.

»Efter anklageskriftet har den tiltalte været med til at bestille en række effekter, der skulle bruges til at fremstille en eller flere bomber«, siger vicestatsadvokaten.

»Den forpurrede plan skulle ifølge tiltalen gå ud på, at han sammen med en allerede dømt medgerningsmand ville angribe tilfældige mennesker med køkkenknive, hvorefter de skulle detonere en eller flere sprængladninger et sted i København. Derfor har vi rejst tiltale for forsøg på terrorisme«.

IS etablerede kontankt mellem de to mænd

Det er altså anklagemyndighedens opfattelse, at manden, der er asylansøger i Sverige, var i ledtog med en 21-årig landsmand, der i juli sidste år blev dømt af en tysk domstol i samme sag.

Her lød straffen på fængsel i seks et halvt år.

Under retssagen i Tyskland kom det frem, at det var Islamisk Stat (IS), der etablerede kontakten mellem de to syrere.

Det blev også dokumenteret, hvordan den 21-årige i en korrespondance med IS havde erklæret sig parat til at dræbe i gruppens navn.

»Terrorsagen har været kendt som »Tændstiksagen«, fordi bombematerialet blandt andet bestod af svovlet fra tusindvis af tændstikker«, siger vicestatsadvokat Anders Riisager.

»Det kan lyde amatøragtigt, men ifølge anklageskriftet var det altså blodig alvor, hvilket også fremgår af dommen fra Tyskland«, siger han

Den 31-årige mand er tiltalt for at have bedt den terrordømte landsmand om at fremskaffe bombematerialet, batterier, walkie-talkies og to køkkenknive på 18 centimeter.

Den københavnske straffesag starter efter planen i Københavns Byret 22. januar 2019.

Manden blev anholdt kort før jul sidste år, og siden er hans varetægtsfængsling blevet forlænget adskillige gange.

Det har tidligere været fremme, at han nægter sig skyldig.