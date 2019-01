Tog over Storebælt kører tidligst torsdag formiddag

Tidligst torsdag formiddag klokken 10 vil der igen køre tog mellem Korsør og Nyborg efter en togulykke onsdag, der kostede seks mennesker livet.

Det oplyser DSB med formaningen om, at man skal holde sig opdateret på rejseplanen »med det forbehold, at det kan nå at ændre sig«.

Arbejdet med at gøre sporene på Storebælt klar til at køre igen har nemlig vist sig at være så omfangsrigt, at det ikke vil være muligt at genoptage kørslen klokken 4:00, som det først blev meldt ud.

Togene mellem landsdelene kører i øjeblikket kun til og fra henholdsvis Korsør og Nyborg, hvor der kan skiftes til Togbusser, sådan:

InterCitytogene fra/til Aalborg/Aarhus H kører kun mellem Aalborg/Aarhus og Fredericia samt mellem Korsør og Cph Lufthavn

InterCitytogene fra/til Esbjerg kører kun mellem Esbjerg og Nyborg samt mellem Korsør og Østerport

Lyntogene kører kun mellem Aarhus H og Odense

Der kører frem til klokken cirka 21.30 togbusser i pendulfart mellem Nyborg og Korsør.

Fra klokken cirka 21:30 kører der kun togbusser over Storebælt i forbindelse med de InterCity-tog, som kører til og fra hhv. Korsør og Nyborg stationer.

Senere i aften og nat vil der køre enkelte supplerende togbusser mellem hhv. Fredericia og København H, mellem Korsør og Fredericia og mellem Korsør og Odense.

Rejseplanen vil løbende blive opdateret.