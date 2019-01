Ombudsmanden tvivler på, at det er lovligt at tvangsfjerne børn fra Sjælsmark

Serviceloven giver ikke mulighed for at tvangsfjerne børn af udviste asylansøgere. Nu vil regeringen arbejde på en lovændring.

Er det lovligt, når Hørsholm Kommune tvangsfjerner børn af udviste asylansøgere på Udrejsecenter Sjælsmark?

Det sår Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, nu tvivl om.

»Serviceloven gælder ikke direkte for børn af afviste asylansøgere« siger Jørgen Steen Sørensen til netmediet Altinget og uddyber:

»Det betyder, at der er et usikkert retsgrundlag for det, kommunerne gør i dag. I sidste ende er det op til domstolene at afgøre, om det retsgrundlag er godt nok«.

Jørgen Steen Sørensen afviser dog ikke, at en domstol senere kan konkludere, at det er lovligt at tvangsfjerne børn fra centeret i Nordsjælland. Eksempelvis ud fra et nødretsprincip om, at man har lov at gribe ind, hvis hensynet til barnets tarv kræver det.

Omstridt center

Siden 2015 har Udrejsecenter Sjælsmark været beboet af afviste asylansøgere. Dog var det oprindeligt ikke meningen, at Sjælsmark også skulle huse børn eller børnefamilier, men det er siden hen blevet ændret. Børnenes forhold på centret har siden da været genstand for debat.

Blandt andet i december 2018, hvor Folketingets Ombudsmand i en redegørelse konkluderede, at børnene på Sjælsmark lever under »svære forhold« med »uro, ensomhed og uoverskuelighed«.

I begyndelsen af januar blussede debatten yderligere op, da en video viste, hvordan en femårig dreng blev nægtet kartofler og broccoli, da de er forbeholdt Sjælsmarks alleryngste børn.

Den situation fik Socialdemokratiets udlændingeordfører, Mattias Tesfaye, til at foreslå, at Hørsholm Kommune om nødvendigt bør tvangsfjerne børn, der mistrives.

Han har tidligere til Politiken sagt, at ombudsmandens redegørelse bør være en løftet pegefinger til politikerne i Folketinget, og selv om forholdene på Sjælsmark ikke er i strid med FN’s børnekonvention, så betyder det ikke, at alt er fryd og gammen på centret.

Lovgivning skal præciseres

Nu opfordrer Folketingets Ombudsmand i en skrivelse til Folketingets Socialudvalg, at man får præciseret lovgivningen.

Den opfordring sker på baggrund af det usikre retsgrundlag for tvangsfjernelserne. Præciseringen af loven skal ifølge ombudsmand Jørgen Steen Sørensen sikre, at man i fremtiden ikke kommer til at stå i en situation, hvor domstolene underkender tvangsfjernelserne.

Til Altinget siger Mattias Tesfaye efter ombudsmandens udmelding, at han håber, »paragrafferne kommer på plads«.

»Vi mener, at det skal fremgå klart af socialloven, at børn af afviste asylansøgere har de samme rettigheder som andre børn i Danmark«, lyder det fra Mattias Tesfaye i en mail til Altinget.

Børne- og Socialministeriet har oplyst til Altinget, at en tværministeriel arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Børne- og Socialministeriet såvel som Udlændinge- og Integrationsministeriet har færdiggjort arbejdet med mulige lovgivningsmæssige løsninger på problemstillingen.

Derfra skal sagen nu drøftes politisk. Formentlig i regeringens koordinationsudvalg.