Fortilfælde er blevet fortiet: Gladsaxe blev ramt af samme fejl og læk blot fire måneder før kæmpelæk

De 20.000 berørte borgere over hele landet har fået det at vide af Gladsaxe Kommune. Den øvrige offentlighed har fået det at vide, ligesom de folkevalgte i byrådet er blevet oplyst om det fra forvaltningen og borgmester Trine Græse (S):

Det var et »uheldigt sammentræf af tyveri og en menneskelig fejl«, da godt 20.000 borgere i startdecember fik lækket deres fortrolige og i nogle tilfælde følsomme personoplysninger af kommunen.

En medarbejder havde på sin computers skrivebord lagt et regneark med i alt 20.620 borgeres cpr-nummer, adresse, familiære forhold og i nogle tilfælde oplysninger om deres ydelser, handikap og religion. Computeren var, i strid med sikkerhedsregler, ukrypteret og blev i weekenden op til den første dag i december stjålet fra rådhuset.

»Det er vanskeligt at gardere sig helt mod tyveri og menneskelige fejl«, lød det en pressemeddelelse 11. december fra kommunaldirektør Bo Rasmussen.

Men kommunen begik samme fejl og oplevede et helt parallelt fortilfælde blot fire måneder forinden. Det viser en aktindsigt, som Politiken har fået fra kommunen. Inden Politikens mellemkomst søndag har forvaltningen undladt at orientere byrådet samt de berørte borgere om denne første sag.

Aktindsigten viser, at Gladsaxe 20. juli 2018 anmeldte et sikkerhedsbrud til Datatilsynet:

»18. juli 2018 klokken 14.20 konstaterede medarbejder i Gladsaxe Kommune, at pågældendes PC var væk. Medarbejderen er ansat som jobkonsulent, og på skrivebordet på computeren var en liste over ca. 40 borgere, som pågældende er i kontakt med. Listen indeholder navn, adresse og cpr-nummer og oplysninger om job og praktikophold«, lyder det i anmeldelsen.

Uddrag af Gladsaxe Kommunes indberetning til Datatilsynet 20. juli 2018.

Kommunen forklarede til Datatilsynet, hvorfor den valgte ikke at orientere de dengang over 40 berørte borgere om lækket: »Samlet vurderes det ikke, at hændelsen sandsynligvis vil indebære en høj risiko, mens det dog desværre ikke kan udelukkes, at hændelsen kan få konsekvenser for de berørte personer«.

It-sikkerhedsspecialist Peter Kruse finder kommunens håndtering af forløbet »decideret uansvarlig«. Han kritiserer, at kommunen ikke efter det første datalæk øjeblikkeligt sikrede sig mod en gentagelse ved at kryptere sine computere. Peter Kruse siger, at det foruden i datalovgivningen samt i offentlige sikkerhedsstandarder fremgår »på side 2 i grønspættehåndbogen«, at en organisation bør kryptere sine computere for at mindske skadevirkningen ved eksempelvis menneskelige fejl eller bortkommet it-udstyr.

»Sagen skriger til himlen, og kommunens håndtering er helt på månen. Kommunen burde få røde ører over ikke at efterleve de almindelige sikkerhedsprincipper i den første sag. Men at man så derfra ikke skynder sig at sikre alt udstyr for at undgå gentagelser, ja det er ud over min fatteevne«, siger Peter Kruse fra sikkerhedsfirmaet CSIS.

Han tilføjer, at en korrekt beskyttelse ikke kræver meget mere end at slå de rigtige indstillinger i styresystemet Windows til.

Havde kommunen reageret korrekt efter det første databrud i juli, havde de godt 20.000 berørte borgere, fordelt over 82 kommuner, sandsynligvis ikke fået kompromitteret deres persondata.

En af dem er 55-årige Mette, der har fået lækket en række persondata, herunder oplysninger om sin kommunale ydelse. Hun frygter, at kriminelle vil forsøge at afpresse hende, hvorfor hun har fået sat en kreditadvarsel op på sit cpr-nummer for at undgå identitetsmisbrug.

»Jeg mangler ord; det her er jo skandaløst. Jeg er glad for at bo i kommunen, men jeg kan simpelthen ikke stole på forvaltningen. De siger hele tiden, at de tager datasikkerhed alvorligt, men det er jo en joke – de prøver kun at dække over sig selv«, siger Mette, hvis efternavn Politiken har valgt at skjule.