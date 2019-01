DF-politiker kræves straffet for hærværk

Birger Lunds advokat, Tyge Trier, er godt tilfreds med, at der ser ud til at komme skred i tingene, og han håber, at parlamentet hurtigst muligt skrider til handling ved at ophæve immuniteten, så sagen kan køre i det danske retssystem.

»Vi betragter det som en særlig alvorlig sag, fordi vi ser det som et forsøg fra Dohrmanns side på at forhindre pressen i at passe sit arbejde. Vi ser det som et indgreb i forhold til pressefriheden og mediernes mulighed for ikke mindst at dække de valgte politikere ude og hjemme. Så vi ser frem til, at sagen kan komme for retten, og håber, at aspektet med presse- og ytringsfriheden kommer markant med i retssagen«, siger Tyge Trier.

Han vidste, at han greb ind i forhold til pressen, og det gjorde han på en meget voldsom måde Tyge Trier,

Han tilføjer, at Dohrmann godt var klar over, at Lund var der på vegne af Nordisk Film og dermed Danmarks Radio:

»Han vidste, at han greb ind i forhold til pressen, og det gjorde han på en meget voldsom måde«.

Omvendt vil Jørn Dohrmann betragte det som helt urimeligt, hvis sagen ender med, at han bliver idømt en bøde.

»Hvis jeg skal have en bøde for det der, vil jeg gå i retten med det. For jeg føler, at det er urimeligt«, siger Jørn Dohrmann og tilføjer:

»Det vil jeg selvfølgelig ikke finde mig i, og derfor synes jeg, at det skal prøves ved domstolene«.

Uvished om spidskandidat

Det er uklart, hvordan sagen påvirker Dohrmanns muligheder for at genopstille til parlamentet. Hos Dansk Folkepartis ledelse afviser gruppeformand Peter Skaarup at forholde sig til sagen, før der foreligger et officielt stykke papir.

Under alle omstændigheder har Jørn Dohrmann aldrig været i nærheden af at komme i spil til det spidskandidatur ved valget til Europa-Parlamentet, som er ledigt hos Dansk Folkeparti.