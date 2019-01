Forsker: Uligheden vokser, hvis ikke pensionssystemet bliver ændret

Der er forskel på at være 70 år og kravle rundt på et stillads og at være 70 år og sidde på en blød kontorstol med brillerne på næsen. Og har man klatret på stilladser eller lagt brosten det meste af livet, kan det også have medført en del slitage på fysikken, ligesom et stressende job kan sætte spor i psyken.

Derfor vil et politisk flertal have, at man skal kunne gå tidligere på pension, hvis man har haft et opslidende job. Konkret har Socialdemokratiet foreslået at gøre det til en rettighed, at nedslidte skal kunne gå tidligere på pension.

Og en række forskere peger på, at det giver god mening, når pensionsalderen i øvrigt stiger.

»Det er grundlæggende en god idé, at vi sætter pensionsalderen op, men det øger også den sociale ulighed«, siger Henrik Brønnum-Hansen, som forsker i social ulighed ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.

Han peger på, at vi som befolkning lever længere; dog tegner der sig et tydeligt billede af, at det i høj grad er de rigeste 25 procent, der har rykket ’dødsmønstret’.

»Siden 1980 har der været markant forskel på udviklingen i, hvornår vi dør, alt efter indkomst, hvor de fattigste 25 procent dør tidligere, og deres helbred også er dårligere«, siger Brønnum-Hansen, som peger på, at diskussionen ikke er ny. Den har rumsteret herhjemme og i udlandet, og Tyskland har haft indført en forsøgsordning, som ligner forslaget fra Socialdemokratiet.

Brønnum-Hansen er derfor godt tilfreds med forslaget, som Dansk Folkeparti har tilsluttet sig principperne i, og som statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) derfor har ’lyttet til’ og set sig nødsaget til at indkalde til møde om.

Forslaget har dermed aldrig haft så meget medvind som nu, selv om der endnu ikke er en konkret model for ordningen.

»Man siger, at det er svært, men hvis man tænker på, hvor differentieret en indboforsikring er og har været i mange år, synes jeg ikke, det er seriøst at sige, at man ikke kan finde en model. Konsekvensen af at lade stå til er, at uligheden vokser«, siger Henrik Brønnum-Hansen

Livsvilkår spiller ind

Det er ikke lige for alle, hvor meget jobbet slider, påpeger Andreas Holtermann, der er er professor ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Hans forskning handler primært om at sørge for, at arbejdsmiljøet kan blive så godt, at man kan holde sig rask og blive længst muligt på arbejdspladsen.

»Der er grupper på arbejdsmarkedet, hvor der er god dokumentation for, at høje fysiske arbejdskrav giver anledning til at droppe tidligere ud af arbejdsmarkedet. Dem med kortere uddannelser og højere fysiske krav har større barrierer i forhold til et langt godt arbejdsliv«, siger Andreas Holtermann

Mens flere debattører – som den tidligere Venstre-minister Søren Pind – fremfører, at det er vanvid med »højere automatisk pension, fordi man ryger og drikker mere end gennemsnittet og ikke kan leve op til kravene for at få førtidspension«, som han skriver på Twitter, opfordrer Andreas Holtermann til et mere nuanceret syn på sagen. For det er sandt, at lav løn og kort uddannelse ofte følges med en dårlig livsstil, men andre faktorer spiller ind:

»Sociale forhold og livsvilkår hænger ofte tæt sammen med, hvilken type job du har. Eksempelvis kan et tungt fysisk job være en barriere for at leve et sundt liv. Derfor er det et samspil mellem livsstil og arbejde, der betyder noget for levealder og helbred«.

Professor emeritus Jørn Henrik Petersen var som medlem af Velfærdskommissionen med til at anbefale politikerne at lade pensionsalderen stige. I dag kan han dog godt se, at den forhøjede pensionsalder ikke er realistisk for alle.

»Vi har det problem, at der er folk, der på et relativt tidligt tidspunkt efter en relativ lang karriere faktisk er helbredsmæssigt slidt ned. Og så er der fanden til forskel på, hvor længe vi lever. Det er man nødt til at se på, hvis der skal være en vis form for retfærdighed i systemet. Men det er ved Gud i himlen ikke let«, siger han.