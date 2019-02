En god dag for Lars Larsen: Når man har penge som skidt, så skidt da med, at Amazons omsætning er 200 gange større

En god dag for ...

Lars Larsen. Grundlæggeren af Jysk – tidligere Jysk Sengetøjslager – er med en formue på 25 milliarder kroner i forvejen Danmarks 7.-rigeste person ifølge det amerikanske finansmagasin Forbes’ 2018-liste over verdens rigeste – og nummer 514 i verden. Så ’Dyne-Larsen’ får næppe sin nattesøvn spoleret af pekuniære kvaler.

Men man skulle da være et skarn, hvis man ikke alligevel kunne glæde sig over regnskabsåret 2017/2018 hos Lars Larsen Group, der står bag Jysk. 3,6 milliarder kroner endte overskuddet på, hvilket ifølge Ritzau er rekordhøjt for koncernen, der også ejer Sengespecialisten, Bolia, Ilva og Idemøbler.

Og når man har penge som skidt, så skidt da være med, at Jeff Bezos samme dag kunne præsentere et regnskab med en nettoindtjening på 3 milliarder. Dollars. I fjerde kvartal. Amazon-grundlæggeren topper i øvrigt Forbes-listen for 2018 med en formue på 127 milliarder dollars – svimlende 762 milliarder kroner. Plus altså nu det løse.

Danmarks rigeste er Bestseller-ejeren Anders Holch Povlsen. Tøjmilliardæren er ifølge Forbes god for 44 milliarder kroner.

En dårlig dag for ...

PostNord. Lars Larsens geniale forretningsidé er grundlæggende baseret på, at vi mindst en gang i døgnet bliver så trætte, at dyner og puder er eneste udvej. Jeff Bezos geniale forretningsidé er baseret på, at når vi vågner igen, kan vi finde på at købe hvad som helst. PostNords forretningsidé er baseret på, at vi sender en hel masse breve. Det gør vi bare ikke længere. Og derfor fosser pengene ud af postkassen.

Regnskabsåret 2018 endte ifølge Ritzau med et nettounderskud på 1,1 milliard svenske kroner – cirka 800 danske millioner – efter en samlet omsætning på 37,7 milliarder svenske kroner i 2018.

PostNord driver post i flere nordiske lande, men der er ingen tvivl om, hvor akilleshælen befinder sig: PostNords danske forretning måtte notere sig et markant driftsunderskud på 1,4 milliarder svenske kroner. Den danske restruktureringsplan har kostet milliarder i kompensation til tusinder af fyrede medarbejdere.

Og når svenskerne næste gang sender os en regning, bliver det sikkert bragt af firmaet med det sjove navn UPS.