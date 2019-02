Tre gange om dagen oplever kommuner brist i datasikkerhed

Hver sag er en for meget, siger KL, der dog mener, at kommunerne gør alt for at styrke datasikkerheden.

Når borgeres personlige oplysninger bliver kompromitteret i Danmark, er det i et af fire tilfælde en kommune, som er ansvarlig.

Datatilsynet har fremlagt en statistik over alle anmeldte brud på datasikkerheden i 2018, siden det 25. maj blev lovpligtigt for alle at indrapportere. Og af de i alt 2.780 indrapporterede datasikkerhedsbrud tegner landets kommuner sig for 705, svarende til 25 procent.

Det svarer til, at der i perioden hver eneste dag er sket godt tre datalæk i en kommune.

Sagen kort Sikkerhedsbrud Mellem 25. maj og 31. december 2018 har Datatilsynet modtaget 2.780 anmeldelser om brud på datasikkerheden. 25 procent kom fra kommunerne. Et sikkerhedsbrud defineres i GDPR som en »hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger«. Myndigheder kan i tilfælde af grove fejl og mangler få en bøde på 4 procent af driftsbevillingen, dog maksimalt 16 millioner kroner.

Hver eneste fejl er selvfølgelig en for meget, fastslår Kommunernes Landsforening (KL).

»Jeg vil gerne slå fast, at kommunerne tager datasikkerhed dybt alvorligt, og i princippet skal der ikke være nogen databrud. Men kommunerne er formentlig også den aktør i samfundet, der behandler flest personoplysninger; næsten 500.000 kommunalt ansatte håndterer dagligt persondata. Jeg vil ikke sige, at tre tilfælde om dagen ikke er mange, men alt er relativt«, siger Pia Færch, kontorchef i KL’s afdeling for digitalisering og borgerbetjening.

Bag hver fjerde alvorlige sag

I de fleste tilfælde er der tale om mindre alvorlige sager, såsom at en kommune kommer til at sende personoplysninger til den forkerte borger. Datatilsynet oplyser dog til Politiken, at kommunerne også tegner sig for knap en fjerdedel af de i alt 1.300 sager, som er gentagelsestilfælde eller på anden vis alvorlige. Myndigheden sagsbehandler aktuelt de 1.300 sager med fokus på at fastsætte en sanktion for regelovertrædelser, hvilket kan være bødeforlæg eller politianmeldelse.

Politiken har på det seneste beskrevet rækken af fejl og ulovligheder i Gladsaxe Kommunes håndtering af persondata. I december 2018 lækkede kommunen 20.600 borgeres persondata som konsekvens af manglende sikkerhedsforanstaltninger og en bortkommen computer. Datatilsynet omtalte den sag som »i den absolut højere ende af alvorsskalaen«.

Siden kunne Politiken fortælle, hvordan det præcis samme skete fire måneder forinden i Gladsaxe, hvilket kan være en skærpende omstændighed i en eventuel strafudmåling.

Sagerne udgør to af Gladsaxe Kommunes i alt otte anmeldelser til Datatilsynet i 2018, viser en aktindsigt til Politiken. En tredje anmeldelse fra august handler om, hvordan en medarbejder fremsendte et forkert personnummer til Udbetaling Danmark. Som konsekvens fik en borger uretmæssigt tilkendt og udbetalt førtidspension på bekostning af en anden borger.

»Jobcentret har nu indført en ekstra foranstaltning, hvor en administrativ medarbejder tjekker, om der er overensstemmelse mellem navn og CPR-nummer, inden skemaet afsendes«, lyder det i en opfølgende redegørelse fra Gladsaxe Kommune, der omtaler hændelsen som en menneskelig fejl i en manuel arbejdsproces.

Som Politiken fortalte torsdag har byrådet nu iværksat to undersøgelser af kommunens håndtering af fejl og læk samt den generelle it-sikkerhed i forvaltningen.

I Datatilsynet siger cand. jur. og it-sikkerhedsspecialist Allan Frank, at de mange kommuner i statistikken er udtryk for, at forvaltningerne generelt har rigtig mange kontakter til registrerede borgere. En af de hyppigste kilder til sikkerhedsbruddene er generelt fejl i mails eller digitale meddelelser til borgerne. Allan Frank forklarer, at der ofte kan tages simple tekniske og organisatoriske skridt i forvaltningerne til at minimere eller helt udrydde disse fejl.

»Sikkerhedsniveauet er generelt væsentligt højere end i tiden før GDPR, men der er stadig plads til forbedringer. Jo flere sikkerhedsbrud man har, jo mere bør man reflektere over, om der er noget, man burde gøre anderledes«, siger Allan Frank.