»Jeg fik en fornemmelse af, at politimanden ikke troede på mig, og at jeg skulle overbevise ham«

»Når politiet henlægger sager, anklagemyndigheden opgiver tiltale, eller domstolene frifinder, er det vigtigt, at forurettede ikke efterlades med indtrykket af, at man ikke troede på hendes forklaring«.

Professor i strafferet ved Københavns Universitet Trine Baumbach, der selv er blevet interviewet til rapporten, har ikke haft lejlighed til at læse den endnu. Hun understreger, at der er foretaget fornuftige tiltag for at forbedre forholdene for voldtægtsofre.

»Men vi er nok stadig ikke nået i mål på det her felt«, siger hun.

Helle Jacobsen mener, at politiets egne retningslinjer egentlig er gode, efter de blev opdateret med handlingsplanen ’Respekt for voldtægtsofre’ i 2016:

»Men som det tydeligt fremgår, er der et stykke vej igen, før det er sikret, at alle betjente overholder retningslinjerne«.

Rigspolitiet: Færre utilfredse

Rigspolitiet kommenterer ikke enkeltsager som Kirstine Thomsens, men peger på, at en undersøgelse fra 2018 viser, at andelen af ofre, der var utilfredse med politiets håndtering af deres sag, var faldende. Rigspolitiet skriver i en mail, at der er lavet nye retningslinjer, som »skal hjælpe til, at alle ofre møder et politi, der tager dem alvorligt i det første møde og gennem hele anmeldelsesprocessen«. Rigspolitiet har i skrivende stund ikke haft lejlighed til at læse rapporten fra Amnesty.

Amnesty International foreslår, at der ændres i lovgivningen, så voldtægt ikke længere defineres som tvang til samleje, men derimod som samleje uden samtykke. Derudover mener organisationen, at der er brug for en forbedring af politiets uddannelse, så ordensmagten er bedre klædt på til at afhøre voldtægtsofre.