Fredag klimastrejker børn i 105 lande og 1.659 byer

Fredag vil skolebørn og studerende i 32 danske byer og i mindst 1.659 byer over hele verden forlade deres uddannelsessteder og gå i strejke for at få politikerne til at begrænse udledningen af CO 2 .

Det, der startede som en ensom fredagsprotest fra 15-årig Greta Thunberg foran den svenske Riksdag i sensommeren, er blev en global ungdomsbevægelse. Og den svenske teenager er ifølge Expressen netop blevet nomineret til Nobels Fredspris af den norske politiker Freddy André Øvstegård, Socialistisk Venstreparti.

»Vi havde aldrig drømt om, at Fridays for Future kunne brede sig til over halvdelen af verdens lande. Vi var målløse, da vi nåede 25 procent af landene«, siger Sussi Lillelund Christiansen fra klimastrejke.org, der forventer klimastrejke i over 2.000 byer, selv om fridaysforfuture.org lige nu kun siger 1.659.

»Det er græsrodsarbejde, og der kommer nye byer til hele tiden. Ligesom vi også ser, at enkelte bliver aflyst. For eksempel har Iran og Singapore trukket deres strejker tilbage, fordi deres styreform ikke er lige så åben over for strejker, som vores er, og derfor er de af sikkerhedsmæssige årsager blevet nødt til at aflyse deres strejker«, siger Sussi Lillelund.

Hun siger, at alle danske børn kan gå til strejke, hvis man ellers er stor nok til at gå i skole selv. Men hun anbefaler, at man giver besked til sin lærer og sine forældre.

Skolelederforeningen mener, at en klimastrejke passer fint med folkeskolens formålsparagraf om at ’forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre’. Selv om formanden Claus Hjortdal officielt skal sige, at de skal passe deres skole.

»Det er et eksemplarisk bud på at være en del af samfundet og en fantastisk gave til lærerne. Her får eleverne mulighed for at tale om klimaet, men også om, hvordan kan man påvirke et samfund, for eksempel med strejker«, siger han.

Europa-Parlamentet har også hørt de unge. Onsdag besluttede parlamentet at presse de europæiske ledere til at nå frem til at være CO 2 -neutrale senest i 2050 og at forpligte sig på den 55 procent nedskæring af udledningen allerede i 2030. Wendel Trio, direktør i Climate Action Network, Europas største sammenslutning af ngo’er mod klimaændringer, siger:

»Bølgen af protester fra de unge begynder at få politikerne til at tage kampen mod klimaændringer alvorligt. Ved at kræve højere klimamål viser parlamentarikerne, at de har lyttet til folket og forstået de farer, som klimaændringerne udgør for os alle«.