Bundlinjen: Finanstilsyn skal være bidsk vagthund

Danske Banks hvidvaskning i Estland er en skamplet og en skandale. Sådan beskrev erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) kort efter sin tiltræden i juni sidste år hvidvaskskandalen i Danske Bank i en meddelelse på Twitter. Han tilføjede, at han kunne garantere, at han ikke ville komme til at holde hånden over banken.