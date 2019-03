Weekendvejret: »Temperaturerne vil næsten føles, som om vi var en måned længere fremme«

Solen skal efter planen skinne over det ganske land både lørdag og søndag.

Lørdag vil for mange ligefrem kunne indbyde til at trække de korte bukser ud af skabet, da temperatuerne flere steder kan nå helt op på 17 graders varme.

»Temperaturerne vil næsten føles, som om vi var en måned længere fremme. Dagen vil i hvert fald komme til at opleves ret varm for årstiden«, fortæller Dan Nilsvall, der er vagthavende meteorolog hos DMI.

»Lørdag starter godt nok lidt skyet, men ud på dagen bliver der en del sol de fleste steder. Nordjyderne vil måske blive snydt, men den øst- og sydøstlige del af landet vil få meget sol. Især Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm«, siger han.

Solen skinnede på turisterne fredag i København, og det bliver den ved med resten af weekenden. Foto: Amanda Iversen Orlich

Dog vil Dan Nilsvall ikke anbefale shorts og sommerklæder.

»Nogle steder vil der være en frisk vind, som kan føles kold. Så jeg vil ikke anbefale korte bukser og badeshorts. Det er stadig for tidligt«, siger han.

En anden god grund til at lade sommerklæder blive i skabet lidt endnu skyldes, at der allerede søndag bliver noget mere køligt og blæsende. Vejret vil den sidste ugedag nærmere egne sig til en dynejakke, da temperaturen forventes at holde sig under ti grader.

»Natten til søndag vil en koldfront bevæge sig ned over landet fra nordvest. Men den forventes at have passeret landet i løbet af natten, så solen vil højst sandsynlig skinne igen søndag morgen, hvor det dog vil være lidt køligere«.

Søndag vil der ligeledes være en jævn til frisk vind, som bidrager yderligere til kulden. Langs kysterne bliver vinden hård, og der er risiko for kuling. Og natten bliver næsten ligefrem vinterlig.

»Natten til mandag forventer vi udpræget frost over det meste af landet. Lokalt når vi måske helt ned på fem til seks graders frost«, siger Dan Nilsvall.